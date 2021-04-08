الأولى من نوعها.. قاض مصري يحاكم نفسه خلال جلسة محاكمة

في واقعة غير مسبوقة، أصدر قاض مصري حكما ضد نفسه خلال جلسة محاكمة، بسبب رنين هاتفه.

نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار “محسن كلوب” أصدر حكما بتغريم نفسه بسبب رنين هاتفه خلال الجلسة، وهو على المنصة أمام المتقاضين، بحسب قرار هيئة المحكمة.

ولفتت وسائل الاعلام المصرية، إلى أن “كلوب رئيس محكمة القضاء الإداري في محافظة أسوان، أصدر قرارا بتوقيع غرامة قدرها 500 جنيه على نفسه، وذلك أثناء نظره في إحدى الدعاوى، لاعتباره أنه تسبب في تعطيل سير العمل أثناء الجلسة عندما رن الهاتف المحمول الخاص به”.

كما أوضحت وسائل الاعلام أن “القرار تسبب في حالة من الدهشة والاستغراب بين المحاميين والمتقاضين المتواجدين في الجلسة، وذلك لكونها الواقعة الأولي من نوعها”.

وأصدر رئيس مجلس الدولة أصدر قرارا بإحالة القاضي “محسن كلوب” للتحقيق، على خلفية هذه الواقعة.

إلى جانب ذلك، أكدت مصادر قضائية مصرية أن “رئيس المجلس قرر نقل كلوب من رئاسة محكمة القضاء الإداري بأسوان إلى عضو بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة”.