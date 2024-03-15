الأول منذ 3 أسابيع.. الذهب يسجّل انخفاض أسبوعي

تتجه أسعار الذهب اليوم الجمعة لقطع سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أسابيع إذ دفعت قراءات التضخم الأميركية المرتفعة بشكل مفاجئ المتداولين إلى إعادة التفكير في وتيرة ومعدل خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا العام.

وبحلول الساعة 03:38 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2163.92 دولار للأونصة، لكنه في طريقه لتسجيل انخفاض أسبوعي يتجاوز 0.6%، وهو الأول منذ منتصف فبراير/شباط.

أما العقود الأميركية الآجلة للذهب فاستقرت عند 2168.00 دولار، وفقا لـ “رويترز”.

وقال هوجو باسكال تاجر المعادن النفيسة لدى إنبروفد “من الصعب تجاهل مفاجأة صعود التضخم الآن… لا أرى أي محفزات جديدة لدفع الذهب فوق مستوى 2200 دولار على المدى القصير”.

وارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في فبراير/شباط. وأظهرت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين في وقت سابق من هذا الأسبوع أيضا أن التضخم ما زال عنيدا.

ويزيد ارتفاع التضخم الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة مما يؤثر على الأصول التي لا تدر عائدا مثل الذهب، ويزيد من جاذبية السندات ليرتفع الدولار.

وصعدت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نحو 20 نقطة أساس إلى 4.2824% هذا الأسبوع حتى الآن، كما ارتفع مؤشر الدولار أكثر من 0.7% هذا الأسبوع حتى الآن متجها لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ منتصف يناير كانون الثاني.

ويجعل ارتفاع الدولار الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وأظهرت بيانات أخرى انتعاش مبيعات التجزئة الأميركية الشهر الماضي لكنها كانت أقل من تقديرات المحللين، في حين انخفض عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاتين في المعاملات الفورية 0.4% إلى 927.35 دولار للأونصة. وهبط البلاديوم 0.2% إلى 1066.86 دولار. بينما ارتفعت الفضة 0.6% إلى 24.97 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة لتحقيق مكاسب أسبوعية.