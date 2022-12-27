الأول والثالث من دولة عربية.. ما هي أفضل 10 جماهير للأندية عالميًا؟

من خلال فيديو بلقطات مميزة، كشفت صفحة “عالم الألتراس” المختصة بجماهير كرة القدم، قائمتها السنوية لأفضل 10 جماهير أندية كروية حول العالم، لعام 2022، والتي ضمت ناديين عربيين.

تفوق مغربي

وفي المركز الأول، جاءت جماهير الوداد البيضاوي المغربي، والتي وقفت خلف فريقها المتوج بدوري أبطال إفريقيا وبطولة الدوري المغربي خلال العام.

ونشرت الصفحة لقطات لجماهير الوداد العريضة خلال المباريات، ظهر فيها الإبداع والحماس، من خلال لوحات رسمتها الجماهير بطريقة مذهلة.

مفاجأة المركز الثالث

جاءت المفاجأة في المركز الثالث للقائمة، والتي احتلها نادي أولمبيك آسفي المغربي، الذي يمتلك أصغر ملعب بين الأندية المرشحة، لكن حماس جماهير النادي لا تقل عن تلك التي تشجع أقوى أندية العالم.

وأظهرت اللقطات إبداع جماهير آسفي بشكل لا يصدق، رغم أن ملعب المسيرة التابع للفريق لا يتسع سوى لـ7 آلاف متفرج.

معايير الاختيار

إلى ذلك، قالت صفحة “ألتراس العالم” إن الاختيارات تمت من قبل فريق الصفحة، وتم بالنظر للمعاير الآتية:

فعالية وتفاعل الجماهير.

إبداع اللوحات الفنية على المدرجات التي ترسم صورة واحدة للمشاهدين.

الإبداع في استخدام الشماريخ والألعاب النارية.

الحضور الجماهيري في المباريات.

الأجواء العامة للملعب التي تصنعها الجماهير.

مفاجآت القائمة

كالعادة، شملت القائمة أندية من أوروبا الشرقية، وهي الدول المعروفة بـ”جنون التشجيع”، وكذلك أندية من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا.

لكن القائمة خلت من جماهير أميركا الجنوبية، التي اعتدنا على رؤيتها في قوائم أفضل الجماهير.

القائمة النهائية

10. أي سي ميلان الإيطالي

9. إنتراخت فرانكفورت الألماني

8. آيك ستوكهولم السويدي

7. ليغيا وارسو البولندي

6. ليخ بوزنان البولندي

5. ريد ستار بلغراد الصربي

4. بازل السويسري

3. أولمبيك آسفي المغربي

2. مرسيليا الفرنسي

1. الوداد البيضاوي المغربي