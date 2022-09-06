الإسباني ألكاراز يتأهل لدور الثمانية في أمريكا المفتوحة

فاز الإسباني كارلوس ألكاراز على مارين شيليتش بطل 2014 بنتيجة 6-4 و3-6 و6-4 و4-6 و6-3 في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، الاثنين، ليتأهل لمواجهة يانيك سينر في دور الثمانية.

وبعد صراع دام ثلاث ساعات و53 دقيقة في ملعب آرثر آش، وبعد إغلاق السقف بسبب الأمطار، احتفل ألكاراز البالغ عمره 19 عاما بحسم المباراة من أول فرصة وجثا على ركبتيه بعد ضربة شيليتش في الشبكة.

وحظي اللاعبان بتحية كبيرة من عدد كبير من المشجعين الموجودين في الملعب بعدما استمرت المباراة حتى الساعة 2:24 صباحا بالتوقيت المحلي، وكانت على بُعد دقائق قليلة من أكثر نهاية متأخرة لمباراة في هذه المسابقة في نيويورك.

ويعني فوز ألكاراز على الكرواتي المصنف 15 أن نسخة هذه البطولة ستشهد بطلا جديدا يوم الأحد المقبل، وسيستمر اللاعب الإسباني في صراعه ليكون أصغر لاعب يتصدر التصنيف العالمي عند إعلان القائمة الجديدة بعد المباراة النهائية.

وسيلعب المصنف الثالث مع المصنف 11 الإيطالي سينر البالغ عمره 21 عاما في محاولة لبلوغ قبل نهائي بطولة كبرى لأول مرة.