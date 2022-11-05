الإسباني لوبتيغي يتولى تدريب ولفرهامبتون الإنجليزي

أعلن نادي ولفرهامبتون واندرارز المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، السبت، تعيين الإسباني يولن لوبتيغي مدربا جديدا لفريقه.

وسيتولى لوبتيغي الذي سبق له تدريب منتخب إسبانيا وفريقي ريال مدريد وإشبيلية تدريب ولفرهامبتون خلفا للمدرب المؤقت ستيف ديفيز الذي تولى المهمة بعد إقالة البرتغالي برونو لاجي في الشهر الماضي.

وسيبدأ لوبتيغي مسيرته على رأس الجهاز الفني لولفرهامبتون بعد مباراة الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام أرسنال اللندني في 12 نوفمبر تشرين الثاني الجاري.

وقال جيف شي رئيس مجلس إدارة ولفرهامبتون في بيان “يولين مدرب من الطراز الأول وهو صاحب خبرة ممتازة على المستوى الأعلى للعبة ونحن سعداء جدا بالتوصل لاتفاق لضمه إلى ولفرهامبتون”.

وأضاف رئيس النادي “من البداية كان يولين مرشحنا الأول لتدريب ولفرهامبتون ونحن نتطلع لاستقباله هو وطاقمه المعاون عند الانضمام إلينا خلال الأسابيع المقبلة”.

وحاليا يحتل ولفرهامبتون المركز 19 وقبل الأخير بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 10 نقاط من 13 مباراة وسيلتقي مع ضيفه برايتون آند هوف ألبيون في وقت لاحق اليوم السبت.