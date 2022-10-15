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الإسباني مارتن أول المنطلقين في سباق أستراليا للدراجات النارية

منذ ساعة واحدة
سباق أستراليا للدراجات النارية

سباق أستراليا للدراجات النارية

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سجل الإسباني خورخي مارتن متسابق براماك ريسنج زمنا قياسيا جديدا، السبت، ليحصل على مركز أول المنطلقين في سباق جائزة أستراليا الكبرى للدراجات النارية بينما تبقى فرصة الإيطالي فرانشيسكو بانيايا في تجاوز متصدر الترتيب العام الفرنسي فابيو كوارتارارو قائمة.

وتفوق مارتن على الجميع في التجارب التأهيلية الرسمية للسباق اليوم عندما سجل زمنا قياسيا جديدا وقطع مضمار الحلبة في زمن بلغ دقيقة واحدة و27.767 ثانية في أجواء عاصفة قبل الجولة 18 من البطولة.

وبهذا تفوق مارتن على الرقم القياسي السابق لأسرع لفة والمسجل باسم خورخي لورينزو والذي صمد طوال تسعة أعوام.

وتعود سباقات البطولة لأستراليا للمرة الأولى منذ 2019 بسبب جائحة كوفيد-19.

واحتل متسابق ريبسول هوندا الإسباني مارك ماركيز بطل العالم سابقا ست مرات المركز الثاني في التجارب التأهيلية الرسمية للسباق بينما سينطلق بانيايا متسابق دوكاتي من المركز الثالث.

وسينطلق كوارتارارو من المركز الخامس.

واحتل كوارتارارو المركز 17 في جائزة تايلاند الكبرى في وقت سابق من الشهر الجاري ليتقلص الفارق الذي يفصله عن ملاحقه المباشر بانيايا إلى نقطتين فقط قبل أخر ثلاثة سباقات من الموسم بعد حصول بانيايا على المركز الثالث.

وينافس أليكس إسبارجارو وإنيا باستيانيني وجاك ميلر أيضا على لقب البطولة بينما ضمن فريق دوكاتي الفوز بلقب الصانعين.

    المصدر :
  • رويترز

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