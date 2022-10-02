الإصابات تخيّم على ميلان قبل قمة تشيلسي

فوجئ “ستيفانو بيولي”، المدير الفني لميلان، بضربة ثلاثية خلال مباراة فريقه أمام إمبولي، ضمن منافسات الأسبوع الثامن من الدوري الإيطالي.

واقتنص الروسونيري فوزًا قاتلا في الثواني الأخيرة من المباراة الدرامية التي جمعته بإمبولي، بعدما سجّل الأخير هدف التعادل بالدقيقة 90+2، قبل أن يحرز ميلان هدفين بالدقيقتين 90+3 و90+6.

وشهدت المباراة تعرّض 3 لاعبين من ميلان لإصابات مختلفة، أجبرتهم على الخروج من اللقاء والدفع ببدلائهم.

ففي الدقيقة 33، سقط “أليكسيس ساليميريكيرس” على أرض الملعب، وأمسك بركبته ليخرج ويحل محله “رادي كرونيتش”.

وبعد 6 دقائق، تعرّض “دافيد كالابريا” لإصابة في الفخذ، ليدفع بيولي ببيير كالولو بدلا منه.

وجاءت الإصابة الثالثة في الدقيقة 72، حيث أجبر المدافع “سيمون كاير” على الخروج من الملعب متأثرًا بإصابته، ليحل “سيرجينو دست” محله.

ويستعد ميلان لمواجهة قوية أمام تشيلسي، عندما يحل ضيفًا على ملعب ستامفورد بريدج، مساء الأربعاء المقبل، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.