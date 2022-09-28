الإصابة تقصي البريطاني محمد فرح من ماراثون لندن

أعلن منظمو ماراثون لندن (الأربعاء 28-9-2022) غياب البريطاني محمد فرح، الذي نال أربع ميداليات أولمبية، عن السباق المقرر يوم الأحد المقبل بسبب إصابة في الفخذ.

وقال المنظمون إن بطل العالم ست مرات لن يكون جاهزا للمنافسة رغم خضوعه لعلاج مكثف.

وقال فرح في بيان “كنت أجتهد في التدريب بحق خلال الأشهر القليلة الماضية وكنت قد وصلت إلى حالة بدنية جيدة وشعرت بالتفاؤل الشديد بشأن تقديم أداء جيد”.

وتابع “رغم ذلك، خلال آخر 10 أيام كنت أشعر بألم وتقلص في الفخذ الأيمن”.

وأضاف “خضعت لعلاج مكثف وفعلت كل ما في وسعي لأشارك في السباق، ولكن الوضع لم يتحسن بالقدر الذي يسمح لي بالمنافسة يوم الأحد”.

ويمثل غيابه ضربة قوية للمنظمين، بعد أن انسحبت الكينية بريجيد كوسجي حاملة الرقم القياسي العالمي والفائزة بسباق ماراثون لندن مرتين من نسخة العام الحالي بسبب إصابة طفيفة في عضلات الفخذ الخلفية.

وكانت مشاركة فرح (39 عاما) مثار اهتمام كبير بين الجماهير المحلية إذ أنه أبرع عدائي بريطانيا في المسافات الطويلة.