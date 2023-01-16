الإصابة تقصي كيريوس من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

فاجأ نيك كيريوس بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بانسحابه بسبب إصابة في ركبته (الاثنين 161-2023)، لتنتهي آمال أستراليا في التتويج بفردي الرجال لأول مرة منذ 47 عاما.

وقال اللاعب الأسترالي البالغ عمره 27 عاما، وصيف بطل ويمبلدون العام الماضي والذي بلغ دور الثمانية في أمريكا المفتوحة العام الماضي، إنه كان “محطما” لأنه اضطر للانسحاب بعد دخوله البطولة الكبرى في بلاده كأحد المرشحين للفوز باللقب على الأقل من وجهة نظره.

وأضاف كيريوس للصحفيين في ملبورن بارك “بالتأكيد أشعر بخيبة أمل كبيرة للغاية، هذه واحدة من أهم البطولات في مسيرتي، لم يكن الأمر سهلا على الإطلاق.

“هذا التوقيت سيء لكن هذه الحياة كما تعلمون. الإصابات جزء من الرياضة. أشعر بالتحطم. المشاركة في مثل هذه البطولات باعتبارك حد المرشحين للفوز باللقب أمر رائع”.

وغاب كيريوس عن المشاركة مع فريق بلاده في بطولة كأس يونايتد للفرق المختلطة في بداية الموسم وكذلك بطولته الإعدادية الوحيدة قبل بطولة أستراليا المفتوحة في أديليد.

وقال المدرب ويل ماهر إن كيريوس كان منزعجا من تمزق طفيف في الغضروف المفصلي للركبة لمدة أسبوعين وإن الانسحاب من البطولة كان قرارا ملائما.

وقال كيريوس إنه منح نفسه كل فرصة للمنافسة لكن تدريبه مع شريكه في الزوجي ومواطنه تاناسي كوكيناكيس صباح اليوم أقنعه بالانسحاب.

ويعني الانسحاب أيضا أن كيريوس وكوكيناكيس لن يتمكنا من الدفاع عن لقبهما في زوجي الرجال بعد فوزهما في ملبورن بارك العام الماضي.

وقال ماهر إنه يعتقد إن كيريوس سيتعافى من الإصابة في الوقت المناسب لخوض بطولة الأساتذة في إنديان ويلز في كاليفورنيا في بداية مارس اذار المقبل.

وأضاف كيريوس “ليس لدي أي شك في أنني سأعود بكامل قوتي”.

وقال اللاعب إنه اعتقد أنه كان يملك فرصة كبيرة ليصبح أول أسترالي يفوز بفردي الرجال منذ مارك إدموندسون عام 1976.

وتابع “شعرنا أن لدينا فرصة حقيقية للفوز باللقب، الفوز ببطولة كبرى والإجابة على كافة الأسئلة”.