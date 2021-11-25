الإعدام شنقاً لعامل مصري “عاشر ابنتيه بالقوة”

قضت محكمة مصرية بالإعدام شنقا لعامل بعد ثبوت اتهامه بمعاشرة ابنتيه جنسيا رغما عنهما بمنزلهم الكائن بإحدى القرى التابعة لمركز سيدي سالم.

وتم النطق بالحكم حضوريا في محكمة جنايات كفر الشيخ “الدائرة الثالثة” بعد ورود موافقة فضيلة المفتي بإعدامه شنقا، بناء على قرار الإحالة الصادر من المحكمة في جلسة 26 أكتوبر من الشهر الماضي.

وتعود تفاصيل القضية وفق التحقيقات، لشهر فبراير من العام الجاري، حيث تقدمت كل من “ي.أ.أ”، وشقيقتها “ن.أ.أ”، ويبلغان من العمر أقل من 18 عاما، ببلاغ إلى محمد سالم، مدير نيابة سيدى سالم السابق، تتهم فيه كل منهما والدها، 48 عاما، يعمل فرد أمن بأحد المدن التابعة لمحافظة الإسكندرية، بمعاشرتها وشقيقتها جنسيا، بالإكراه، ما أدى إلى حمل شقيقتها منه سفاحا، وأنجبت منه نتيجة لذلك فتاة رضيعة، ثبت نسبها للجاني والدها.

وكانت النيابة العامة بسيدي، تحت إشراف المحامي العام لنيابات كفر الشيخ، قد قررت، بعرض المتهم، وطفلة ابنته على المعامل الطبية بطنطا، لإجراء تحليل DNA لبيان إثبات نسب الطفلة من المتهم، وأثبتت نتائج تلك التحاليل نسب الطفلة، وصحة إدعاء ابنته بمعاشرتها جنسيا.