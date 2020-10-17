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الإعلامية بسمة وهبة تطلب الدعاء … ونحافة مفرطة تقلق جمهورها

منذ 18 دقيقة
آخر تحديث: 17 - أكتوبر - 2020 10:29 مساءً
بسمة وهبة

بسمة وهبة

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أقلقت الإعلامية بسمة وهبي محبيها بعد ظهورها الأخير على مواقع التواصل الاجتماعي وقد بدت وهبي بجسم نحيل جدا، الامر الذي زاد التساؤلات حول صحتها التي لا تبدو بخير بحسب الصورة، ولعل مناشدتها اليوم لجمهورها الدعاء لها قبيل دخولها لغرفة العمليات أكد شكوك متابعيها .

وشاركت وهبة مقطع فيديو مع جمهورها من داخل إحدى مستشفيات العاصمة البريطانية لندن، قبيل خضوعها لعملية جراحية.

وقالت في مقطع فيديو نشرته على حسابها بـ إنستغرام”: “أستودعكم الله الذى لا تضيع ودائعه أبدا”.

وبدت وهبة بملامح مرهقة إلا أن الإبتسامة لم تفارقها حيث ناشدت كل محبيها الدعاء لها.

وكانت الإعلامية المصرية، أثارت حالة من الجدل بين متابعيها على “إنستغرام”، بعدما ظهرت في صور نشرتها على منصة الصور والفيديوهات الشهيرة، وقد فقدت الكثير من وزنها.

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وقالت وهبة السبت الماضى، على برنامج مساء DMC، الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى على فضائية DMC: “أعانى من مشكلة فى المعدة بالإضافة إلى نزيف، وليست حالة نادرة ولكنها حالة غاية فى الصعوبة”.

وتشارك بسمة وهبة في تقديم برنامج “كل يوم” المذاع على فضائية “أون” المصرية إلى جانب الإعلامي خالد أبو بكر، ولكن صدر قرار بوقف البرنامج لحين تنفيذ خطة تطويره.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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