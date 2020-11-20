استمع لاذاعتنا

الإعلامية ديانا فاخوري تنضم إلى أسرة “صوت بيروت انترناشونال”

منذ 52 دقيقة
آخر تحديث: 20 - نوفمبر - 2020 2:40 صباحًا
ديانا فاخوري

ديانا فاخوري

A A A
طباعة المقال

مسيرة نجاح خطتها الاعلامية ديانا فاخوري في قناة الـ “ام تي في” وستُكملها في ” صوت بيروت انترناشونال” بعدما انضمت الى فريق عمل الموقع، لتشاركه خبرتها ومهنيتها وكفاءتها في مجال الاعلام، وهي التي عرفت بأدائها السليم وحضورها الواثق، ما مكنها من شق طريقها بسرعة إلى قلوب شريحة واسعة من اللبنانيين.

بعد الاعلاميين ماريو عبود وطوني خليفة، اعلنت فاخوري خبر اتخاذها القرار بان تصبح جزء من اسرة “صوت بيروت انترناشونال” خلال حديث مع الاعلامية ريتا واكيم الحاج، حيث اشارت الى انها انطلقت في محطة “ام تي في” وهي ممتنة لها ولكن الظروف تحتم الانتقال، ولفتت الى ان المستقبل بات للويب تي في.

المؤكد أن الايام القادمة ستشهد انضمام المزيد من اعلامي الصف الاول الى “صوت بيروت انترناشونال” ليكونوا شركاء في تحقيق الهدف الذي يسعى اليه الموقع الا وهو جعل صوت بيروت ولبنان مسموعا في جميع انحاء العالم.

    المزيد من منوعات

    محمد صلاح
    رغم اصابته بكورونا… محمد صلاح يغادر مصر
    الزئبق الأحمر
    مادة يقدمها السحرة للجن ماذا تعرفون عن الزئبق الأحمر؟ إليكم الحقيقة
    مغامرة جديدة في عيد الميلاد
    مغامرة جديدة في عيد الميلاد… “المرأة الخارقة 1984”

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    نيزك
    بالفيديو: نيزك يسقط على شاب إندونيسي ويحوله إلى مليونير
    سعر صرف الدولار
    دولار السوق السوداء يتخطى عتبة الـ٨٠٠٠ ليرة
    التدخين
    اليكم كيف يؤدي التدخين إلى تفاقم عدوى “كوفيد-19” في الشعب الهوائية