الإعلامي “باسم يوسف” يعود إلى الشاشات العربية عبر هذه القناة

يعود الإعلامي المصري المثير للجدل “باسم يوسف” لمزوالة مهنة الإعلام بعد غياب طويل عن الشاشات العربية، حيث سيطل يوسف عبر قناة الشرق للأخبار ضمن برنامجا لم يتم الإفصاح عن هويته. واشتهر يوسف بتقديمه برنامجا ساخرا انتقد من خلاله المجريات السياسية ضمن برنامج “البرنامج” الذي أخذ شهرة واسعة جدا على صعيد الوطن العربي.

وفي التفاصيل، أعلنت قناة “الشرق للأخبار” عودة الإعلامي المصري باسم يوسف إلى شاشات التلفزيون العربية من خلالها.

وكانت قناة “الشرق للأخبار” قد أعلنت عن إطلاقها مؤخرا، وكشفت عن قائمة مذيعيها ومنهم باسم يوسف ومعتز الدمرداش وزينة اليازجي ورشا الخطيب وسعد زغلول ومحمد فتحي وغيرهم، حسبما نقلت صحيفة “المصري اليوم”.

وكانت المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق أعلنت عن انطلاق “الشرق للأخبار”، وهي خدمة إخبارية عربية جديدة المتعددة المنصات، ستوفر تغطيات يومية على مدار الساعة للمتلقي في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وأوضحت المجموعة في بيان أصدرته: “اعتباراً من اليوم، سيتمكن الجمهور في المنطقة من تجربة التغطية الاقتصادية العالمية على قناة الشرق للأخبار والمنصات الرقمية مع تحليل التطورات فور وقوعها”.

وكان الإعلامي الساخر، باسم يوسف، قد علق في وقت سابق، على إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن إصابته وزوجته، ميلانيا، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال باسم يوسف على صفحته الرسمية بـ”تويتر”: “بإمكانك استخدام مبيّض، هيدروكسي كلوروكين، وانتظر حتى تختفي بطريقة سحرية أو ببساطة إنكار وجوده”.