الإعلامي بسام أبو زيد يستقيل من “الحدث”.. فأين وجهته الآن؟

أعلن الإعلامي اللبناني بسام أبو زيد، استقالته من قناة الحدث، وذلك بعد أسابيع فقط على عمله في المحطة.

هذا وأعلن أبو زيد، عودته إلى محطة الـLBCI، التي أمضى فيها 30 عاما من مشواره المهني.

وقال أبو زيد في تغريدة عبر تويتر، “تقدمت باستقالتي من قناة الحدث في دبي وذلك لأسباب شخصية.

أود شكر القائمين على هذه القناة من مدراء وزملاء على محبتهم وتفهمهم وعلى هذه التجربة الجيدة التي لم تدم طويلا.

العودة إلى لبنان ستكون أيضا عودة إلى حيث أمضيت ٣٠ عاما من العمل الصحفي في lbci”.

تقدمت باستقالتي من قناة الحدث في دبي وذلك لأسباب شخصية.

أود شكر القائمين على هذه القناة من مدراء وزملاء على محبتهم وتفهمهم وعلى هذه التجربة الجيدة التي لم تدم طويلا.

العودة إلى لبنان ستكون أيضا عودة إلى حيث أمضيت ٣٠ عاما من العمل الصحفي في lbci. — Bassam Abou Zeid (@BassamAbouZeid) January 7, 2021