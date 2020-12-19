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الإعلامي سلمان سري الدين ينضم إلى أسرة “صوت بيروت إنترناشونال”

منذ ساعتين
آخر تحديث: 19 - ديسمبر - 2020 10:00 مساءً
سلمان سري الدين

سلمان سري الدين

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سيطل الإعلامي سلمان سري الدين على الشاشة من جديد هذه المرة عبر “صوت بيروت إنترناشونال”، فبعد مسيرة نجاح خطّها سري الدين في تلفزيون “المستقبل”، سيشارك خبرته ومهنيته وكفاءته في مجال الإعلام مع فريق عمل الموقع، وهو الذي عرف بأدائه السليم وحضوره الواثق، وثقافته الواسعه ما مكّنه من ترك بصماته في قلوب شريحة واسعة من اللبنانيين.

كوكبة كبيرة من الإعلاميين أصبحت جزءاً من أسرة “صوت بيروت إنترناشونال”، وستشهد الأيام القادمة إنضمام المزيد من إعلاميي الصف الأول إلى الموقع ليكونوا شركاء في تحقيق الهدف الذي يسعى إليه، ألا وهو جعل صوت بيروت ولبنان مسموعاً في جميع أنحاء العالم.

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