السبت 29 ربيع الثاني 1443 ﻫ - 4 ديسمبر 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الإفتاء المصرية تحسم الجدل بشأن استخدام تقنية “المايكروبليدنج”

منذ 4 ساعات
دار الإفتاء المصرية

دار الإفتاء المصرية

A A A
طباعة المقال

حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل حول شرعية استخدام تقنية “المايكروبليدنج” التي انتشرت في الآونة الأخيرة بين النساء.

وقال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، مجيبا عن سؤال ورد لدار الإفتاء حول تقنية “المايكروبليدنج”، إن التقنية جائزة شرعا، ولكن هناك بعض الشروط يجب توافرها أثناء استخدام “المايكروبليدنج”، والتي إذا غاب إحداها، أصبح استخدام تلك التقنية حراما شرعا.

وأوضح أن تلك الشروط هي عدم خروج دم أثناء الاستخدام، وألا يقصد بـ”بالمايكروبليدنج” الغش أو ما شابه.

وأشار شلبي إلى أن “المايكروبليدنج” عبارة عن أصباغ توضع على الطبقة الأولى من طبقات الجلد، مؤكدا أنها لا تعد وشما، لأن الوشم مرتبط بخروج الدم، ولكن “المايكروبليدنج” لا يخرج معه دم، وأنه لهذا السبب حين يخرج الدم أثناء استخدام تلك التقنية، تعد حراما.

المايكروبليدنج هو شكل من أشكال المكياج التجميلي شبه الدائم الذي يتم إجراؤه باستخدام أداة يدوية، تتألف من إبر دقيقة جداً تشبه شكل الشفرة تحتوي على صبغة تساعد في رسم كل شعرة على حدة عن طريق خدش سطح الجلد بشكل رقيق جداً للحصول على حواجب سميكة بشكل طبيعي وخاصة لمن لديهن حواجب رفيعة أو غير متساوية.

    المزيد من منوعات

    نادين الراسي
    نادين الراسي: الحياة بالأبيض والاسود
    لا كازا دي بابيل
    هل سيُطرح جزء جديد من “لا كازا دي بابيل”؟‏
    محمود حمود
    الموت يغيّب المدرب الوطني محمود حمود ‏

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    برنامج ايران النووي
    مفاجأة مدوية.. علماء إيرانيون وراء تدمير منشآت نووية في بلادهم!!
    توقعات الطقس
    تجهزوا للمنخفض الآيسلاندي القادم.. إليكم موعده المتوقع
    “كاذب”.. أمير سعودي يشن هجوماً على جورج قرداحي