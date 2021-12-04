الإفتاء المصرية تحسم الجدل بشأن استخدام تقنية “المايكروبليدنج”

حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل حول شرعية استخدام تقنية “المايكروبليدنج” التي انتشرت في الآونة الأخيرة بين النساء.

وقال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، مجيبا عن سؤال ورد لدار الإفتاء حول تقنية “المايكروبليدنج”، إن التقنية جائزة شرعا، ولكن هناك بعض الشروط يجب توافرها أثناء استخدام “المايكروبليدنج”، والتي إذا غاب إحداها، أصبح استخدام تلك التقنية حراما شرعا.

وأوضح أن تلك الشروط هي عدم خروج دم أثناء الاستخدام، وألا يقصد بـ”بالمايكروبليدنج” الغش أو ما شابه.

وأشار شلبي إلى أن “المايكروبليدنج” عبارة عن أصباغ توضع على الطبقة الأولى من طبقات الجلد، مؤكدا أنها لا تعد وشما، لأن الوشم مرتبط بخروج الدم، ولكن “المايكروبليدنج” لا يخرج معه دم، وأنه لهذا السبب حين يخرج الدم أثناء استخدام تلك التقنية، تعد حراما.

المايكروبليدنج هو شكل من أشكال المكياج التجميلي شبه الدائم الذي يتم إجراؤه باستخدام أداة يدوية، تتألف من إبر دقيقة جداً تشبه شكل الشفرة تحتوي على صبغة تساعد في رسم كل شعرة على حدة عن طريق خدش سطح الجلد بشكل رقيق جداً للحصول على حواجب سميكة بشكل طبيعي وخاصة لمن لديهن حواجب رفيعة أو غير متساوية.