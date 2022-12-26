الإفراج عن مسؤول سابق بألعاب طوكيو بكفالة في قضية رشوة

أعلن التلفزيون الياباني اليوم الاثنين أنه تم الإفراج بكفالة عن مسؤول سابق في أولمبياد طوكيو الصيفي 2020 كان محبوسا بتهمة الرشوة.

وأضافت شبكة إن.إتش.كيه أن محكمة في طوكيو أفرجت عن هارويوكي تاكاهاشي بكفالة قدرها 80 مليون ين (603 آلاف دولار).

وداهم مسؤولو الادعاء خلال الأشهر الأخيرة عدة شركات في إطار تحقيقات فساد موسعة تتعلق بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية الأخيرة التي أقيمت في العاصمة اليابانية العام الماضي.

وكان تاكاهاشي أعتقل في أغسطس آب الماضي بشبهة تلقي رشى من رعاة أولمبيين.

وكشفت رويترز في 2020 أن تاكاهاشي، الذي حصل على ملايين الدولارات للعمل في ملف طوكيو الناجح لاستضافة الأولمبياد، قال إنه لعب دورا مهما في الحصول على دعم أحد صناع القرار السابقين في اللجنة الأولمبية والذي اشتبه الادعاء الفرنسي لاحقا في أنه تلقى رشوة لمساعدة ملف اليابان الأولمبي.