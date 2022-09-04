الإيطالي بانيايا يفوز بجائزة سان مارينو الكبرى للدراجات النارية

تفوق الإيطالي فرانشيسكو بانيايا متسابق دوكاتي على محاولات مواطنه إينيا باستيانيني ليفوز بسباق جائزة سان مارينو الكبرى للدراجات النارية أمام جماهير مواطنيه في ميسانو أدرياتيكو (الأحد 4-9-2022).

وتفوق بانيايا بفارق 0.034 ثانية على باستيانيني متسابق فريق جرسيني ريسنج، الذي سينضم إلى دوكاتي العام المقبل ليحتفل بفوز مثير بعد أن انطلق من المركز الخامس.

وأصبح بانيايا أول متنافس لدوكاتي يفوز بأربعة سباقات متتالية، بعد تتويجه في النمسا وبريطانيا وهولندا.

وارتقى بانيايا إلى المركز الثاني في الترتيب العام، مقلصا الفارق بينه وبين المتصدر الفرنسي فابيو كوارتارارو متسابق ياماها إلى 30 نقطة بينما تراجع أليكس إسبارجارو متسابق أبريليا إلى المركز الثالث بعد حصوله على المركز السادس في سباق اليوم.

وحل مافريك بينياليس متسابق أبريليا ثالثا، بينما جاء كوارتارارو خامسا بعدما انطلق من المركز الثامن عقب تعثره في التجارب التأهيلية للسباق.

وتعرض جاك ميلر، الذي انطلق من المركز الأول، لحادث في اللفة الأولى لينهي السباق في المركز 18.

وتعرض ماركو بيزتشي متسابق فريق في.أر46 لحادث أيضا واحتل المركز 17 بعد انطلاقه من المركز الثالث.

وأنهى الإيطالي اندريا دوفيتسيوزو متسابق ياماها سباقه الأخير في الفئة الأولى في المركز 12.