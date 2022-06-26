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الإيطالي بانيايا يفوز بجائزة هولندا الكبرى للدراجات النارية

منذ 15 ثانية
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توج الإيطالي فرانشيسكو بانيايا متسابق دوكاتي بطلا لسباق جائزة هولندا الكبرى للدراجات النارية على حلبة أسن اليوم الأحد بعد أن حافظ على تفوقه عقب انطلاقه من المقدمة محققا ثالث فوز في الموسم الحالي بينما تعرض الفرنسي فابيو كوارتارارو متصدر الترتيب العام لحادثين خلال السباق 11 من الموسم.

واحتل الصاعد ماركو بيزتشي متسابق في.أر.46 ريسنج تيم المركز الثاني ليصعد لمنصة التتويج لأول مرة خلال مسيرته مع البطولة في حين كان المركز الثالث من نصيب متسابق أبريليا مافريك بينياليس ومن ثم فإنه يصعد لمنصة التتويج للمرة الأولى منذ نسخة السباق في العام الماضي.

وبينما كان كوارتارارو ينافس على المركز الثاني مع الإسباني أليكس إسبارجارو متسابق أبريليا سقط متسابق ياماها بسبب الاحتكاك مع المنافس عند محاولة للتجاوز في اللفة الخامسة لكنه تمكن من النهوض والعودة للسباق من جديد.

وتسبب الحادث أيضا في تراجع إسبارجارو إلى المركز 15 ليتعثر بذلك صاحبا المركزين الأول والثاني في الترتيب العام.

وزاد موقف ياماها صعوبة عندما فقد فرانكو موربيديلي السيطرة على دراجته أيضا في نفس اللفة قبل تعرض كوارتارارو لحادث جديد ليسقط ثانية.

وكان من الواضح أن كوارتارارو كان يتألم لكنه تمكن من النهوض والسير بعيدا بينما نجح إسبارجارو تدريجيا في شق طريقه بين المتنافسين رغم الخشية من مزيد من المتاعب قرب نهاية السباق بسبب المطر.

وفي النهاية احتل إسبارجارو المركز الرابع بعد أداء مثير في اللفة الأخيرة نجح خلالها في تجاوز براد بيندر متسابق كيه.تي.إم المملوك لرد بول وجاك ميلر متسابق دوكاتي.

وحاليا يتخلف إسبارجارو بفارق 21 نقطة عن كوارتارارو ولم تظهر أي مشاعر عدائية بين الرجلين إذ ان المتسابق الإسباني عانق كوارتارارو بحرارة عندما توجه الأخير إلى مرأب فريق أبريليا للاعتذار بعد السباق.

    المصدر :
  • رويترز

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