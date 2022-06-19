الإيطالي بريتيني يحرز لقب بطولة كوينز للتنس للمرة الثانية

احتفظ الإيطالي ماتيو بريتيني بلقب بطولة كوينز للتنس بفوزه 7-5 و6-4 على الصربي فيليب كراينوفيتش اليوم الأحد، ليستعد المصنف العاشر عالميا بشكل مثالي لبطولة ويمبلدون.

واستعرض بريتيني قوته أمام كراينوفيتش غير المصنف الذي خسر بذلك مبارياته الخمس النهائية في مسابقات المستوى الأول.

وفاز اللاعب الإيطالي، الذي أحرز لقب بطولة شتوتجارت هذا الشهر، في 20 من آخر 21 مباراة على الملاعب العشبية، وجاءت خسارته الوحيدة أمام نوفاك ديوكوفيتش في نهائي بطولة ويمبلدون العام الماضي.

وحاول كراينوفيتش العودة في أول مجموعة، وكسر إرسال بريتيني، لكنه خسر شوط إرساله أثناء التعادل 5-5، ليتفوق اللاعب الإيطالي.

وارتكب كراينوفيتش خطأ مزدوجا خلال التأخر 3-2 في المجموعة الثانية، وخسر إرساله ليشق بريتيني طريقه ويحصد لقبه السابع بعد إرسال ساحق.

وأصبح بريتيني، الذي خضع لجراحة في يده اليمنى في مارس آذار الماضي، سابع لاعب يحصد اللقب مرتين متتاليتين، وكل من سبقه احتلوا المركز الأول في التصنيف العالمي ومنهم جون مكنرو وجيمي كونورز وبوريس بيكر وآندي موراي.

وسيتوجه بريتيني إلى ويمبلدون وهو من بين أبرز المرشحين.

وقال بريتيني “أنا مفعم كثيرا بالمشاعر. اعتدت أن أحلم فقط باللعب في هذه البطولة (والآن) حصدت اللقب مرتين”.

وأضاف اللاعب الإيطالي المتألق “هذا أسبوع رائع حقا بالنسبة لي. حضرت إلى هنا بثقة كبيرة واليوم قدمت أفضل مبارياتي”.

ونجح بريتيني في كسر إرسال كراينوفيتش في الشوط الخامس من المجموعة الافتتاحية.

لكن كراينوفيتش، الذي لم يكن قد حقق أي فوز قبل هذه المسابقة على الأراضي العشبية، رد في الشوط التالي سريعا وحسمه.

وبعد ذلك وضع اللاعب الصربي الكرة بضربة خلفية في الشبكة ليخسر إرساله عند التعادل 5-5، واستغل بريتيني الفرصة وفاز بأول مجموعة.

وفي المجموعة الثانية، أظهر بريتيني تنوع أسلوب لعبه في توجيه الضربات، وبمجرد أن كسر إرسال كراينوفيتش في الشوط الخامس، لم يمنح منافسه أي فرصة للعودة.