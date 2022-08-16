الإيطالي جاكوبس يحصد ذهبية 100 متر في بطولة أوروبا للقوى

‭‭ ‬‬‬أنهى البطل الأولمبي الإيطالي مارسيل جاكوبس موسما مضطربا بأداء رائع عندما فاز بلقب أوروبا في سباق 100 متر (الثلاثاء 16-8-2022)، بينما فازت الألمانية جينا لوكنكيمبر بسباق مميز للسيدات بفارق خمسة آلاف جزء من الثانية.

وانسحب جاكوبس من بطولة العالم الشهر الماضي قبل الدور قبل النهائي بسبب إصابة في الفخذ عانى منها طوال الموسم لكنه كان متفوقا طوال النهائي اليوم وحسم السباق في 9.95 ثانية.

وحصد حامل اللقب زارنيل هيوز الميدالية الفضية مسجلا 9.99 ثانية وتقدم على مواطنه البريطاني جيرمياه أزو (10.13 ثانية).

وقال جاكوبس “كان موسما مختلفا به مشاكل مع الإصابة لكن ساقي ليست على ما يرام. لست سعيدا بشأن الطريقة التي سار بها السباق فنيا، كانت هناك بعض المشاكل لكنني سعيد للغاية بالميدالية الذهبية.

“بعد ذهبية الأولمبياد، الآن حصلت على ذهبية أوروبا. نتطلع أيضا إلى سباق التتابع لأن الفريق الإيطالي يريد التفوق في ذلك أيضا”.

ولم يكن الأمر واضحا في سباق السيدات، حيث بدا أن السويسرية موجينجا كامبوندجي قد فازت حتى لحقت بها لوكنكيمبر والبريطانية داريل نييتا.

وسجلت العداءة الألمانية الحاصلة على الفضية قبل أربع سنوات وكامبوندجي 10.99 ثانية لكن لوكنكيمبر تفوقت عليها بجزء في الألف من الثانية.

وحصلت نييتا، التي بدأت النهائي بشكل بطئ مرة أخرى وفشلت في تحقيق زمنها في قبل النهائي، على الميدالية البرونزية بزمن قدره 11.00 ثانية لكنها قالت لاحقا إنها عانت من شد عضلي قبل السباق وفكرت في الانسحاب.

وانسحبت زميلتها البريطانية والمدافعة عن اللقب دينا آشر-سميث بسبب شد عضلي في منتصف السباق.

واحتفظ النرويجي ياكوب إنجبرجتسن بلقبه في سباق خمسة آلاف متر بأداء رائع حيث تصدر السباق قبل ثلاث لفات على النهاية واختتمه بسرعة كبيرة وتفوق على منافسه الوحيد المتبقي الإسباني محمد كتير في آخر 200 متر.

وأثار بطل العالم السابق الألماني نيكلاس كاول إعجاب 50 ألف متفرج حيث حقق أفضل أداء شخصي له مسجلا أربع دقائق و10.04 ثانية ليفوز بسباق 1500 متر في العشاري ويتفوق على السويسري زيمون إهامر الذي تقدم بفارق كبير بعد تسعة أحداث لكنه أنهى المنافسة متأخرا بفارق 38 ثانية عن الفائز وكان عليه أن يكتفي بالميدالية الفضية.

وانسحب الفرنسي كيفن ماير حامل الرقم القياسي العالمي وبطل العالم امس الاثنين بعد إصابته في الفخذ في سباق 100 متر الافتتاحي.

وحافظ اليوناني ميلتياديس تينتوجلو البطل الأولمبي على لقب الوثب الطويل عندما كسر الرقم الرسمي للبطولة محققا 8.52 متر.

ونال السويدي توبياس مونتلر الميدالية الفضية، وذهبت البرونزية إلى الفرنسي جول بومري.