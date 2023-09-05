زين الأتات يخسر نجله بحادث مأساوي

توفي الشاب علي، إبن خبير الأعشاب اللبناني زين الأتات مساء أمس الاثنين في مستشفى كليمنصو الطبي في بيروت متأثرا بالإصابة التي لحقت به منذ أيام.

وكان علي الأتات ( 31 عاما) قد دخل منذ 5 أيام إلى غرفة العناية الفائقة في مستشفى كليمنصو الطبي بيروت، بعد تعرضه لحادث مروع في منطقة فردان، حيث انقلبت به دراجة “بغي” كان يقودها، واصطدم رأسه بحافة الرصيف.

من جهتها، علّقت الممثلة اللبنانية رنين مطر على خبر وفاة علي، الذي كان خطيبها السابق، إذ نشرت رنين ورقة النعوة عبر خاصية القصص المصورة على صفحتها عبر انستغرام، والتي ذكر فيها أنه سيصلى على جثمان الرالحل اليوم الثلاثاء عند الساعة الثالثة بعد الظهر في روضة الإمام الهادي – الأوزاعي، ويوارى الثرى في الجبانة.

كما شاركت رنين صورة للراحل علي، أرفقتها بتعليق كتبت فيه”ملاكي”.

وكانت نشرت رنين سابقاً صورة لـ علي، وطلبت الدعاء له بعد تعرضه للحادث المأساوي.

وقد نعى النجم اللبناني زياد برجي في منشورٍ عبر حسابه الرسمي على X (تويتر سابقاً)، جاء فيه: “الله يرحمك يا صديقي عزائي لعائلة الأتات والأخ والصديق زين الأتات إنا لله وانا إليه راجعون الله يرحمو ويجعل مثواه الجنة.

الله يرحمك يا صديقي عزائي لعائلة الاتات و الأخ و الصديق زين الاتات انا لله وانا إليه راجعون الله يرحمو ويجعل مثواه الجنة pic.twitter.com/gUtZkSfHgt — Ziad Bourji / زياد برجي (@ziadbourji) September 4, 2023