بعد "القبلة"… فضيحة جديدة تضرب الاتحاد الإسباني

كشفت إذاعة “راك 1” الإسبانية، عن وجود أزمة جديدة في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بعد الإفصاح عن راتب لويس روبياليس، رئيس الاتحاد.

وأشارت إلى أن راتب روبياليس والأمين العام أندرو كامبس والمدير الرياضي خوسيه فرانسيسكو مولينا ومدربي المنتخب الأول: جولين لوبيتيجي ولويس إنريكي وروبرت مورينو، شهد زيادة في عام 2018 من 1.8 مليون يورو إلى أكثر من 7 ملايين يورو خلال تلك الفترة.

ولم يتم الكشف عن كيفية تقسيم تلك الرواتب، لكن أجور هؤلاء الأشخاص ارتفعت بنسبة 80% و30% و61%، ثم انخفضت بنسبة 25%.

وأشار التقرير، إلى أنه من المتوقع أن يتم التحقيق في هذا الأمر قريبا، للتعرف على أسباب تلك الزيادات غير المبررة.

وأثار رئيس الاتحاد الإسباني البالغ 45 عاما موجة انتقادات كبيرة أثناء توزيع الميداليات الذهبية على لاعبات المنتخب الإسباني على منصة التتويج، بسبب تقبيله لاعبة برشلونة، جينيفر هيرموسو، بطريقة مثيرة للاستغراب.

ورفض الاستقالة رغم موجة الانتقادات الحادة التي وجهت له ومطالبة الكثيرين برحيله عن منصبه.

وفرض الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عقوبة الإيقاف لمدة 90 يوما، لحين الانتهاء من التحقيقات معه.

وتجري المحكمة الإدارية الرياضية بإسبانيا تحقيقات أيضا بشأن تصرف روبياليس.