الأربعاء 12 محرم 1444 ﻫ - 10 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الاتحاد الإفريقي يقرر دعم إنفانتينو كرئيس للفيفا لولاية جديدة

منذ ساعة واحدة
جياني إنفانتينو

جياني إنفانتينو

A A A
طباعة المقال

قال باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إن القارة ستلقي بثقلها خلف جياني إنفانتينو الرئيس الحالي للاتحاد الدولي (الفيفا) حين يسعى الأخير لشغل المنصب لولاية ثالثة في مؤتمر الفيفا السنوي الثالث والسبعين العام المقبل.

وأكد موتسيبي أن جميع الاتحادات الأعضاء بالاتحاد الإفريقي والبالغ عددها 54 قررت التصويت لصالح إنفانتينو، على الرغم من حقيقة أن هوية أي منافس محتمل لم تُعرف بعد.

ومع عدم ظهور أي منافس حتى الآن، يمكن أن يفوز إنفانتينو بالتزكية مرة أخرى، كما فعل في عام 2019.

وقال موتسيبي لإنفانتينو خلال اجتماع الجمعية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم في أروشا اليوم الأربعاء “ناقشنا خلال اجتماع اللجنة التنفيذية المساهمات الضخمة والالتزام وسجل الإنجازات الذي دشنته فيما يتعلق بتحسين كرة القدم الإفريقية، واتخذت جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 54 قرارا بالتصويت لك لإعادة انتخابك تقديرا منها لذلك”.

وتم انتخاب إنفانتينو لأول مرة رئيسا للفيفا في فبراير 2016 وأمضى الكثير من الوقت في إفريقيا، التي تضم 54 دولة وتشكل أكثر من ربع الاتحادات الأعضاء في الفيفا البالغ عددها 211، وبالتالي تشكل كتلة تصويتية قوية.

ولطالما كان يُنظر إلى موتسيبي على أنه حليف لإنفانتينو وظهر الاثنان معا عند إطلاق اقتراح الدوري الأفريقي الممتاز للأندية والذي تم الإعلان عنه أيضا اليوم الأربعاء ومن المقرر أن يبدأ في أغسطس آب 2023.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من منوعات

برشلونة
بالتفصيل.. أجور لاعبي برشلونة لموسم 2022-2023
شعار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يكشف عن موعد إطلاق "دوري السوبر القاري"
الحوت الابيض التائه
السلطات الفرنسية تنجح في انتشال حوت البيلوغا التائه في نهر السين

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار
دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه
مخيمات اللاجئين الفلسطينين في لبنان
اغتيال مسؤول فلسطيني في لبنان
فقدان الوزن- تعبيرية
فاكهة ذات مفعول "عجيب" لإنقاص الوزن.. تناولها قبل كل وجبة!