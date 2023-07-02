الاحتفال ممنوع.. أبرز التعديلات الجديدة على قوانين كرة القدم

يبدو أن كرة القدم ستكون على موعد مع تغيير جديد في قواعد اللعبة، والتي تزيد من إثارتها وصعوبتها بعد تطبيق تقنية “حكم الفيديو المساعد”.

الفترة الماضية، شهدت مناقشة مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم “IFAB”، إجراء بعض التعديلات على قوانين اللعبة، بهدف زيادة مدة اللعب لأطول فترة، ومنح الحكم السيطرة التامة على مجريات الأحداث.

ويعد التعديل الأكثر أهمية بالنسبة للمتابعين، متعلق (بقانون التسلل)، خاصة أن الكثير من الأهداف يتم إلغائها مؤخرا، بسبب تقدم المهاجم بجزء من يده أو رأسه عن المدافع.

التعديل الجديد، الذي سيعلن رسميا قريبا، ينص على اعتبار اللاعب متسللاً فقط إذا كان جسده بالكامل، متقدمًا عن آخر ثاني مدافع، وليس جزء من جسده كما يحدث حاليا.

واظهرت التعديلات أيضا، تأثير أحداث مونديال قطر عليها، بداية من تحديد وقت محدد للاحتفال بالأهداف، ومن ثم على حكم المباراة أن يسجله لإضافته كاملا على الوقت الأصلي للقاء.

وناقشت التعديلات أيضا، سلوك حراس المرمى في تشتيت انتباه مسددي ركلات الجزاء، من خلال التحرك المستمر على الخط أو لمس القائمين والعارضة وأحيانا الحديث، وهو ما سيتم حظره نهائيا.

ويحظر القانون الجديد، على أي حارس مرمى استفزاز اللاعب المنافس، أثناء تسديد ركلة الجزاء، أو التأثير بأي طريقة على تركيزه.

ويقدم “سعودي سبورت”، فيما يلي شرح مفصل لأبرز التعديلات الجديدة على قوانين كرة القدم..

1-تدخل عنصر خارجي:

-يسمح لحكم المباراة إلغاء حكم تم تسجيله، حال تدخل أي شخصا سواء لاعب أو مدرب من خارج الملعب، ودخل العشب الأخضر، وأثر بشكل مباشر أو غير مباشر في سير اللعب.

-استئناف المباراة بإسقاط من موقع تدخل أي شخص من خارج الملعب، وبالأخص لمن غير مصرح بهم أثناء سير أحداث المباراة.

2-الحكم الرابع:

منح الحق للحكم (الرابع) من منح الحكم الأول بعض المعلومات عن رؤيته لخطأ ما، أو رأيه في حالة جدلية، بالإضافة لكونه سيكون جاهزا للمشاركة بدلا من أي حكم حال عدم قدرته على إكمال اللقاء.

3-الاحتفال بالأهداف:

بات الاحتفال بالأهداف وفقا للقواعد الجديدة وقت محدد، على حكم المباراة أن يسجله ومن ثم إضافته كاملا على الوقت الأصلي للمباراة.

4-التسلل:

اعتبار اللاعب متسللاً فقط إذا كان جسمه بالكامل، متقدمًا على آخر مدافع، وليس جزء من جسده كما يحدث حاليا.

5-سلوك غير رياضي:

بات من حق حكم اللقاء، أن يشهر فيها البطاقة الحمراء بسبب السلوك غير الرياضي، حال منع الخصم من تسجيل هدفا بالإعاقة أو لمس الكرة باليد.

6-عقوبة ضد المدرب:

حال ارتكاب أي لاعب أو مدرب أو إداري مخالفة خارج الخطوط، ولم يتمكن الحكم من التعرف على المخطئ، سيتم توجية عقوبة ضد المدير الفني سواء بالطرد أو الإنذار.

7-سلوك حارس المرمى:

منع حارس المرمى بشكل تام من استفزاز اللاعب المنافس، أثناء تسديد ركلة الجزاء أو الترجيح، أو التأثير بأي شكل على تركيزه بأي طريقة.