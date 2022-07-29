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الادعاء الإسباني يطالب بسجن شاكيرا 8 سنوات

منذ ساعة واحدة
شاكيرا

شاكيرا

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أفادت صحيفة الباييس الإسبانية اليوم الواقع في 29 تموز 2022 بأن مدعيا عاما طالب بمعاقبة النجمة الكولومبية شاكيرا بالسجن ثماني سنوات وبدفع غرامة تتجاوز 23 مليون يورو (23.51 مليون دولار) في قضية احتيال ضريبي متهمة فيها بالتقاعس عن دفع 14.5 مليون يورو.

ورفضت نجمة البوب هذا الأسبوع تسوية عرضها عليها مكتب المدعي العام لإغلاق القضية المتهمة فيها بالتقاعس عن سداد الضرائب في الفترة من 2012 و2014، وهي فترة تقول شاكيرا إنها لم تكن تقيم فيها في إسبانيا.

وانفصال النجمة العالمية شاكيرا عن جيرارد بيكيه، سيتسبب لها بالكثير من المشاكل، ليس فقط فيما يتعلق بحضانة طفليهما بل أيضاً سيؤثر على علاقتها بعائلتها. فقد ذكرت صحيفة “ماركا” الأسبانية، في وقت سابق، أن تعليقات نيديا ريبول والدة شاكيرا التي أدلت فيها أخيراً حول انفصال ابنتها عن جيرارد بيكيه، أغضبت النجمة العالمية كثيراً.

وورد في التقرير، أن شاكيرا كانت طلبت مرات عدة من والدتها عدم التحدث مع الصحافيين الذين يخيّمون حول منزلها، إلا أن الأخيرة لم تلتزم بالأوامر وقامت بالإفصاح عن بعض الأسرار عن عائلتها، كما تمنت أن تعود المياه إلى مجاريها بين ابنتها وجيرارد بيكيه.

وكانت والدة النجمة اعترفت لـ “أوروبا برس”، بأنها ستكون سعيدة في حال تصالحت ابنتها مع جيرارد بيكيه. وعلى ما يبدو فإن السيدة نيديا ريبول غير راضية على انفصال ابنتها عن والد طفليها، ما دفعها للإدلاء برأيها بعد نحو مرور شهر على الانفصال. ولكن ريبول أنكرت أن يكون لديها أية فكرة عن انتقال ابنتها شاكيرا للعيش في ميامي في الولايات المتحدة الأميركية مع الأطفال، حيث أكدت أنها ليس لديها أية فكرة عن الأمر.

    المصدر :
  • رويترز

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