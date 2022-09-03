السبت 7 صفر 1444 ﻫ - 3 سبتمبر 2022 |
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الادعاء الفرنسي يفتح تحقيقا رسميا في ادعاءات بوجبا

منذ 4 دقائق
لاعب المنتخب الفرنسي لكرة القدم بول بوجبا

لاعب المنتخب الفرنسي لكرة القدم بول بوجبا

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قالت ممثلة الادعاء لور بيكو الليلة الماضية إن سلطات الادعاء في العاصمة الفرنسية فتحت تحقيقا قضائيا رسميا في ادعاءات لاعب المنتخب الفرنسي لكرة القدم بول بوجبا الذي قال إنه تعرض لمحاولات ابتزاز وإنه تلقى تهديدات من إحدى عصابات الجريمة المنظمة.

وأضافت ممثلة الادعاء بيكو في بيان إن السلطات شرعت في إجراء التحقيق القضائي الرسمي عقب تحقيقات أولية وإنه سيتناول ادعاءات بالابتزاز من جانب عصابة مسلحة والخطف والمشاركة في الاعداد لأنشطة إجرامية.

وقال مصدر قريب من التحقيقات الأولية في وقت سابق إن لاعب الوسط بوجبا كان هدفا للابتزاز من قبل أصدقاء الطفولة منذ مارس آذار الماضي وإنه دفع 100 ألف يورو (99510 دولارات) لتلك المجموعة في الربيع الماضي.

وأصدر بوجبا، الذي عاد إلى يوفنتوس الإيطالي في يوليو تموز بعد رحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي، بيانا يوم الأحد الماضي قال فيه إنه ضحية لمحاولات ابتزاز من قبل عصابة منظمة وإن السلطات في إيطاليا وفرنسا تحقق في الأمر.

وقال الادعاء الفرنسي إن التحقيقات الأولية في القضية تقوم بها وحدة تابعة للشرطة القضائية وتتولي التحقيقات المرتبطة بالجريمة المنظمة.

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