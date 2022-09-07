الاردن.. قتلها ثم حرق منزلها لإخفاء فعلته

تعاني المرأة بشكل عام من جميع أنواع العنف في المجتمع، وفي هذا الوقت تتزايد عمليات العنف والقتل والاغتصاب بشكل كبير، وبعد مرور ايام قليلة على قتل الطالبة المصرية اماني عبد الحكيم على يد شخص يريد الزواج منها، اليوم الجريمة التالية هي بحق امرأة أردنية تم قتلها وحرقها لإخفاء الجريمة.

هذا وقد ارتكب رجل جريمة قتل بحق امرأة في الأردن، ثم أحرق منزلها لإخفاء فعلته.

في التفاصيل، أفاد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني، بورود بلاغ صباح أمس الثلاثاء، يفيد باندلاع حريق داخل أحد المنازل في وسط العاصمة عمّان.

وبناء على ذلك، تحرّكت قوة من الأمن العام إلى مكان الحادث، إلا أنها وجدت هناك جثة متفحمة.

إلى أن أفاد تقرير الطب الشرعي بأن الجثة تعود لامرأة، مؤكداً وجود شبهة جنائية وراء الحريق.

كما أكد تقرير الطب الشرعي وجود آثار خنق على الجثة، وأشار الناطق الإعلامي إلى أن فريق التحقيق تولى متابعة القضية، حيث تمكن خلال ساعات من حصر الاشتباه بأحد الأشخاص.

وبعد إلقاء القبض عليه، اعترف بقتل ضحيته إثر خلاف حصل بينهما ومن ثم إحراق المنزل لإخفاء جريمته، إلى ذلك أكد إحالة الموقوف لمدعي عام محكمة الجنايات الكبرى.

يشار إلى أن قانون العقوبات وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وقانون الحماية من العنف الأسري في الأردن يجرّمون كافة أشكال العنف ضد المرأة.

بالإضافة الى هذه القوانين، هناك عدد من الخطوط الساخنة تعمل من أجل النساء الضحايا، منها اتحاد المرأة الأردنية، ومعهد تضامن لحماية وحرية النساء، حيث توفر المساعدات والخدمات القانونية والنفسية.