الاستخبارات الأمريكية تكشف عن سر “غير متوقع” داخل حلقة “لعبة العروش” الأخيرة

كشفت الاستخبارات المركزية الأمريكية عما وصف بأنه “سر غير متوقع” من داخل الحلقة الثانية في الموسم الأخير لملحمة “لعبة العروش” الأخيرة.

ونشرت شبكة “أيه بي سي نيوز” تقريرا، عن أن نائب مدير الاستخبارات الأمريكية السابق، ديفيد كوهين، ظهر بصورة مفاجئة وغير متوقعة، داخل قلعة وينترفيل، مسرح الأحداث في الحلقتين الأخيرتين في مسلسل “لعبة العروش”.

وأوضحت أن كوهين ظهر كشخصية ثانوية ليس لها أي خط درامي داخل قلعة وينترفيل، حيث كأنه أحد الجنود أو السكان المحليين الذين يحتمون بالقلعة من أي هجوم مفاجئ من قبل السائرين البيض وجيش الموتى وملك الليل.

A perk of working for CIA is world travel. Apparently that sometimes extends to other realms…

“Little birds,” be on the lookout for a former deputy director of ours wandering through #Westeros in tonight’s episode of #GameOfThrones. pic.twitter.com/DBIzIFKoju

— CIA (@CIA) April 22, 2019