الاستخبارات الأمريكية تكشف عن سر “غير متوقع” داخل حلقة “لعبة العروش” الأخيرة

كشفت الاستخبارات المركزية الأمريكية عما وصف بأنه “سر غير متوقع” من داخل الحلقة الثانية في الموسم الأخير لملحمة “لعبة العروش” الأخيرة.

ونشرت شبكة “أيه بي سي نيوز” تقريرا، عن أن نائب مدير الاستخبارات الأمريكية السابق، ديفيد كوهين، ظهر بصورة مفاجئة وغير متوقعة، داخل قلعة وينترفيل، مسرح الأحداث في الحلقتين الأخيرتين في مسلسل “لعبة العروش”.

وأوضحت أن كوهين ظهر كشخصية ثانوية ليس لها أي خط درامي داخل قلعة وينترفيل، حيث كأنه أحد الجنود أو السكان المحليين الذين يحتمون بالقلعة من أي هجوم مفاجئ من قبل السائرين البيض وجيش الموتى وملك الليل.

A perk of working for CIA is world travel. Apparently that sometimes extends to other realms… “Little birds,” be on the lookout for a former deputy director of ours wandering through #Westeros in tonight’s episode of #GameOfThrones. pic.twitter.com/DBIzIFKoju — CIA (@CIA) April 22, 2019

ونشرت الاستخبارات الأمريكية تغريدة عبر حسابها على موقع “تويتر” قالت فيها: “من مزايا العمل لدى وكالة الاستخبارات المركزية هو السفر عبر العالم، وفي بعض الأحيان الوجود في أماكن غير متوقعة، هل يمكنكم أن تكشفوا أين يوجد نائب مدير الوكالة السابق وهو يتجول في وينترفيل”، وأرفقت التغريدة بصورة يوجد فيها كوهين، تحت عنوان “الطيور الصغيرة”.

ولكن كوهين رد، بعد 20 دقيقة فقط من تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”، قال فيها: “أفسدت الوكالة التي كنت أتخفى فيها”.

Way to blow my cover! 👤 https://t.co/NYbjFjya80 — David S. Cohen (@cohendavid) April 22, 2019

لا يعد كوهين الشخصية السياسية الأولى الذي يظهر في أعمال تلفزيونية رئيسية، حيث وظهر وزراء الخارجية السابقين، مادلين أولبرايت وهيلاري كلينتون وكولن باول، في العرض الأول مسلسل “السيدة الوزيرة” عام 2018، كما ظهر نائب الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن مرتين في إحدى حلقات الأعمال الشهيرة، فيما ظهرت المرشحة الرئاسية الديمقراطية إليزابيث وارين على مسرح الأمازون في مسرحية هزلية “ألفا هاوس” عام 2014.

المصدر: سبوتنيك