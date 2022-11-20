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الاستعداد لتصميم "بانجيوس" المدينة العائمة في عام 2023

منذ 7 دقائق
المدينة العائمة "بانجيوس"

المدينة العائمة "بانجيوس"

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يأمل فريق من المصممين الإيطاليين ببناء مدينة متحركة تطفو فوق الماء على شكل سلحفاة، قادرة على استيعاب 60 ألف شخص.

ونشرت شركة “لازاريني ديزاين ستوديو” تصميما للمدينة العائمة “بانجيوس”، والتي يبلغ طولها 550 مترا وعرضها 609 أمتار، وستضم فنادق ومراكز تسوق وحدائق وحتى مطارا صغيرا.

وحسبما نقلت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية عن القائمين على المشروع، فإن العمل عليه قد يبدأ في 2023، وسيستغرق 8 سنوات لاستكمال تشييده.

ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة البناء الإجمالية للمشروع 8 مليارات دولار، علما أن بناءه سيتطلب رصيفا بمساحة 2000 قدم مربع.

وستحصل المدينة على الطاقة من مجموعة كبيرة من الخلايا الشمسية، والتي ستؤمن أيضا تشغيل 9 محركات كهربائية بقوة 16800 حصان، لدفعها بسرعة تصل إلى 5 عقد أثناء رحلاتها.

واشتق اسم المدينة “بانجيوس” من “بانجيا”، وهي شبه قارة عملاقة كانت موجودة قبل 200 مليون إلى 335 مليون سنة.

    المصدر :
  • وكالات

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