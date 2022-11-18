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قرار عاجل.. ما هو مصير بيع المشروبات الكحولية في مونديال قطر ؟

منذ 52 دقيقة
آخر تحديث: 18 - نوفمبر - 2022 12:25 مساءً
كأس العالم في قطر

كأس العالم في قطر

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تثير قضية بيع وتناول المشروبات الكحولية في قطر خلال كأس العالم 2022، جدلا كبيرا داخل الإمارة الخليجية المحافظة وخارجها، فعلى عشاق كرة القدم المتوقع حضورهم لمتابعة المونديال التألقم مع التقاليد والقوانين المحلية المرتبطة بهذه المسألة.

هذا وقد قال مصدر مطلع لرويترز إن منظمي كأس العالم في قطر سيعلنون الجمعة، في تراجع عن موقف سابق، أنه لن يتم بيع الجعة الكحولية للجماهير في ملاعب كأس العالم.

يأتي الإعلان المتوقع قبل يومين من انطلاق مونديال قطر وهو الأول من نوعه في دولة شرق أوسطية.

وكان من المقرر أن تبيع “Budweiser”، الراعي الرئيسي لكأس العالم، الجعة الكحولية داخل المنطقة المحددة لمن يحملون التذاكر في محيط كل من الملاعب الثمانية قبل ثلاث ساعات وبعد ساعة واحدة من كل مباراة.

ومع انطلاق الحدث العالمي الضخم في نهاية الاسبوع، يسارع العمال إلى نقل الخيام التي تحمل علامة الجعة “البيرة” الأمريكية “Budweiser” إلى أماكن أخرى بعيدا عن أنظار المتفرجين المحليين، حسبما ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز”.

وينص جزء من الشروط بين الفيفا والمنظمين المحليين في قطر على السماح ببيع الكحول خلال الحدث الكروي، بالإضافة إلى توفير مساحة ترويجية لـ”Budweiser”.

وعلى الرغم من أن المشروبات الكحولية غير قانونية في قطر، إلا أنها متاحة بشكل عام للبيع في حانات الفنادق الراقية المخصصة، وقد طلب المسؤولون القطريون أن يتم احترام العادات والتقاليد المحلية لاستهلاك وبيع الكحول خلال كأس العالم.

وشوهد عمال ينقلون خيم الجعة إلى مواقع بديلة، قبل بدء المباراة الأولى في نهاية هذا الأسبوع.

    المصدر :
  • وكالات

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