البابا فرنسيس يغسل أقدام سجينات في "خميس الأسرار"

غسل البابا فرنسيس، أقدام 12 امرأة في أحد سجون روما، الخميس، خلال مراسم عن روح التواضع، وهذه هي المرة الأولى التي يغسل فيها البابا أقدام النساء فقط خلال الطقوس السنوية الخاصة.

وقاد البابا البالغ من العمر 87 عامًا، والذي يعاني من مشاكل صحية أخيرا، الاحتفال في سجن ريبيبيا في روما، حيث غسل أقدام كل امرأة من كرسيه المتحرك، وكانت الكثير منهن يبكين أثناء قيامه بذلك.

ومنذ انتخابه، أخرج البابا هذا الاحتفال إلى خارج أراضي الفاتيكان واحتفل به بغسل أقدام السجناء واللاجئين والمعاقين، وعلى مر السنين، غسل فرانسيس أقدام النساء والمسلمين.

وغَسَل البابا وهو جالس على كرسيه المتحرك أقدام السّجينات قبل أن يُجفّفَها بمنشفة ويقبلها، ما أثار بكاء بعضهنّ.

وقال البابا في عظة مرتجلة خلال قداس أقيم في باحة السجن الذي يضم نحو 370 امرأة: “لدينا جميعاً إخفاقات صغيرة، وإخفاقات كبيرة”.

أضاف: “لكن الرب ينتظرنا دائماً بذراعَين مفتوحتَين، ولا يكلّ أبداً من المغفرة”.

وقبل دقائق من غسله اقدام السجينات، صافح البابا نزيلات السجن وهو يبتسم.

والشهر الماضي أصيب البابا بنزلة برد دفعته إلى إلغاء بعض اللقاءات العامة، وقد طلب في مناسبات عدة خلال فترة تعافيه من الآخرين قراءة عظاته.