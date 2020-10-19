استمع لاذاعتنا

“البالونات”.. الحل الأمثل لإقامة الحفلات الموسيقية بزمن كورونا

منذ ساعة واحدة
الحفلات في زمن كورونا

الحفلات في زمن كورونا

A A A
طباعة المقال

مع فرض الإجراءات الاحترازية بمنع التجمعات والمحافظة على التباعد الاجتماعي ، بات صعبا إقامة الحفلات الموسيقية المباشرة التي يحضرها الالاف ،لذلك كان لابد من التفكير في طريقة تضمن إقامة الحفلات والمحافظة على إجراءات كورونا .

أقامت فرقة الروك الأمريكية ”ذا فلامينج ليبس“ حفلا موسيقيا مطابقا لمبدأ التباعد الاجتماعي، إذ تم وضع الفرقة والمعجبين داخل بالونات نفخ بلاستيكية فردية طوال مدة العرض.

وتظهر لقطات من العرض 100 كرة قابلة للنفخ بداخلها أشخاص؛ قيل إن هذا الحدث كان اختبارا للحفلات الموسيقية المستقبلية وسط جائحة فيروس كورونا.

وقد أدت الفرقة، وهي من أوكلاهوما سيتى، أغنيتين من ألبومها الجديد ”American Head at The Criterion“، في مسقط رأسهم ليلة الاثنين.

وقد شارك فرونتمان واين كوين، مغني فرقة ”ذا فلامينج ليبس“ في هذا الحفل المبتكر، وانتقل واين كوين عبر موقعه الرسمي على منصة إنستغرام، وشارك فيديو للحفل الموسيقي حيث، يظهر المعجبون والفرقة داخل بالونات نفخ كبيرة.

وكشف واين كوين لشبكة سي إن إن، ”لا أعتقد أن أي شخص كان يعتقد في منتصف مارس أن هذا الوضع سيستمر، حتى ثمانية أشهر“.

وأضاف كوين: ”جميعا اعتقدنا أن هذا الأمر سيستمر شهرا، ربما يكون شهرين، لكننا في نهاية المطاف نستطيع التعامل مع هذه الجائحة“.

يذكر أنه، تم الكشف عن فكرة العرض للمرة الأولى في برنامج The Late Show مع ستيفن كولبير في مايو.

وأضاف كوين، الذي كان يستخدم فقاعته الخاصة للتزلج على الماء منذ عام 2004: ”أحببت هذا الشعور داخل تلك الفقاعات البلاستيكية.. كنت متحمسا للغاية، يمكنك الصراخ بقدر ما تريد، ولا يمكنك إصابة الشخص بجانبك“.

واختتم كوين حديثه قائلا: ”فكرة البالونات البلاستيكية، كانت ناجحة للغاية، فقد شعرت أننى محم وفي الوقت نفسه مطبقا لمبدأ التباعد الاجتماعي، فَعليّ القيام بكل ما في وسعي -كما تعلمون- للبقاء بشكل آمن“.

المزيد من منوعات

للرياضة فوائد متعددة على صحة المرأة الحامل
شاهد..أمريكية حامل بشهرها التاسع تذهل الملايين على مواقع التواصل
مطار فيوميتشينو الأول عالميا في مكافحة كورونا
كورونا
“فيوميتشينو”..أول مطار بالعالم يحصل على “تصنيف 5 نجوم كوفيد-19”
كويكب يصطدم بالأرض بداية الشهر القادم
كويكب بحجم “ثلاجة” يصطدم بالأرض قبل يوم من الانتخابات الأمريكية

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

أزمة قلبية
هذه العلامة تدل على اقتراب النوبة القلبية
فصيلة الدم تساهم في تحديد خطر التعرض للعدوى بكورونا
من خلال فصيلة دمك ستعرف إذا كنت معرضا للإصابة بكورونا
سيرجيو أغويرو
بالفيديو: لمسة أنثوية كادت أن تتسبب بطرد أغويرو