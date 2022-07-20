الأربعاء 21 ذو الحجة 1443 ﻫ - 20 يوليو 2022 |
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البرازيلي دوس سانتوس يحرز ذهبية 400 متر حواجز

منذ 4 دقائق
أليسون دوس سانتوس

أليسون دوس سانتوس

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حرم البرازيلي أليسون دوس سانتوس نظيره النرويجي كارستن فارهولم صاحب الزمن العالمي من لقبه الثالث على التوالي ببطولة العالم لألعاب القوى بعد فوزه بسباق 400 متر حواجز الليلة الماضية محققا زمنا جديدا للبطولة.

وزاد الحديث قبل السباق عن المواجهة المنتظرة بين فارهولم البطل الأولمبي ونظيرة الأمريكي راي بنجامين، لكن دوس سانتوس صاحب برونزية طوكيو كان المسيطر على الصدارة، فيما نال بنجامين الفضية.

ودخل فارهولم، الذي كسر الزمن العالمي مرتين في 2021، السباق وسط شكوك بالنظر إلى عدم إكماله أي سباق في آخر عشرة أشهر وتعرضه لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ الشهر الماضي.

وبدا فارهولم قريبا من منصة التتويج بعد أول 300 متر لكنه عانى في الأمتار الأخيرة واكتفى بالمركز السابع.

وذهبت البرونزية إلى الأمريكي تريفور باسيت.

وكان دوس سانتوس أبلغ الصحفيين هذا الأسبوع أنه كرس نفسه لدراسة إمكاناته بعد حصوله على البرونزية في طوكيو، ووضح أن الأمر أتى ثماره.

وحقق العداء البرازيلي أربعة انتصارات في الدوري الماسي في 2022، وكان زمنه في السباق هو الأسرع هذا العام.

    المصدر :
  • رويترز

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