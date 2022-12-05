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البرازيلي فينيسيوس جونيور غاضب من تعامل شركة نايكي معه!

منذ 24 ثانية
البرازيلي فينيسيوس جونيور

البرازيلي فينيسيوس جونيور (رويترز)

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قال موقع يو.أو.ال على الانترنت يوم (الأحد 4-12-2022) إن البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يسعى لفسخ اتفاق الرعاية مع شركة نايكي للملابس والأدوات الرياضية مضيفة أن اللاعب يشعر بأنه تلقى معاملة غير عادلة من الشركة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها.

وذكر التقرير أن فينيسيوس جونيور، الذي يلعب حاليا مع المنتخب البرازيلي في كأس العالم بقطر، اتصل بالمحامين للسعي إلى إقامة دعوى بهدف إنهاء العقد الذي يستمر حتى عام 2028.

ولم ترد شركة نايكي على الفور على طلبات التعليق وذلك خارج ساعات العمل.

ويعتبر فينيسيوس جونيور (22 عاما) أحد أكبر صفقات نايكي في البرازيل، والذي يرتبط بعقد رعاية مع شركة صناعة الملابس الرياضية الأمريكية، بعد أن فسخت الشركة صفقة رعايتها لنيمار في عام 2021.

    المصدر :
  • رويترز

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