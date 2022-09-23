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البرازيل تحقق ثلاثية نظيفة في مرمى غانا في لقاء ودي بينهما

منذ 58 دقيقة
اللعب البرازيلي ريتشارليسون

اللعب البرازيلي ريتشارليسون

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سجل ريتشارليسون ثنائية في فوز سهل للبرازيل 3-صفر على غانا في لقاء ودي في لو هافر بفرنسا استعدادا لكأس العالم لكرة القدم (الجمعة 23-9-2022).

وبرر أداء البرازيل في الشوط الأول حماس الجماهير تجاه التشكيلة الشابة المتجهة إلى قطر وتتطلع لتعزيز الرقم القياسي بتحقيق اللقب السادس.

وهيمنت البرازيل منذ البداية وضغطت بشراسة في وجود المهاجمين فينيسيوس جونيور ورافينيا وريتشارليسون ونيمار الذي صنع هدفين.

افتتح ماركينيوس التسجيل بعد تسع دقائق من ضربة رأس بعد ركلة ركنية نفذها رافينيا.

وضاعف ريتشارليسون النتيجة بعد 19 دقيقة بتسديدة مباشرة على حدود منطقة الجزاء.

وأضاف مهاجم توتنهام هوتسبير الهدف الثالث قبل خمس دقائق من الاستراحة بضربة رأس متقنة بعد ركلة حرة نفذها نيمار.

وقال ريتشارليسون “أتمنى أن تؤمن بي جماهير البرازيل بشكل أكبر لأنني أسجل هنا بالمنتخب الكثير من الأهداف”.

وأضاف “ارتدي القميص رقم 9 وفي كل مرة أرتديه أسجل، أؤدي عملي هنا بهدوء”.

وبعد ضمان الانتصار منذ الشوط الأول خفض فريق المدرب تيتي من إيقاعه في الشوط الثاني مع إجراء العديد من التبديلات.

وكان يمكنه تسجيل هدف رابع بعد تعاون جيد بين لوكاس باكيتا ونيمار بالدقيقة 75.

وخاض مهاجم باريس سان جيرمان المباراة بأكملها كلاعب وسط مهاجم.

وكان نيمار قريبا من تسجيل هدف رائع في الدقيقة 80 بعد أن تخطى بسرعته ثلاثة مدافعين لكن تسديدته ضلت طريق المرمى كما سدد كرة بعيدة في القائم.

وتلعب البرازيل مع تونس في باريس يوم الثلاثاء في آخر مباراة ودية قبل افتتاح مشوارها في نهائيات قطر أمام صربيا يوم 24 نوفمبر تشرين الثاني ضمن المجموعة السابعة.

    المصدر :
  • رويترز

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