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البرغر السري من “برغر كينغ” قريبا ولفترة محدودة

منذ 50 دقيقة
مطاعم برغر كينغ

مطاعم برغر كينغ

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تتحضر سلسلة مطاعم “برغر كينغ” اليابان لإطلاق نوع جديد من البرغر وأطلقت عليه “البرغر المزيف” بدون أي تفاصيل إضافية سوى أنه لن يكون إلا لفترة محدودة لا تتعدى الأسبوعين.

وذكر موقع “فوكس نيوز” أن “البيرغر المزيف” (fake burger) سيكون متوفرا على مدى أسبوعين فقط في بعض فروع “بيرغركينغ” في اليابان.

البرغر المزيف

البرغر المزيف

ونشر المطعم على حسابه الرسمي في موقع تويتر، أن البيرغر ستبدو بلون ذهبي أو أصفر اللون.مما يعني أنه من المحتمل ألا يكون البرغر حقيقيا على الإطلاق.

وأرفقت الصورة بتغريدة، جاء فيها: “لا يمكننا إخبارك بتفاصيل المذاق والمحتويات حتى الآن.. لكن بمجرد تناوله، ستدمن بالتأكيد طعمه اللذيذ”، بحسب ما ذكر موقع فوكس نيوز الإخباري الأميركي.

وتساءل الناس حول سعر هذه الوجبة من برغر كينغ والتي من المتوقع أن تكون أرخض من وجبة “Whopper”.

وكان قد كشف التلفزيون الحكومي الصيني عن استخدام أحد منافذ عملاق الوجبات السريعة الأميركية “برغر كينغ” مكونات منتهية الصلاحية الأأمر الذي عرض برغر كينغ لانتقادات واسعة.

وأمرت الهيئات التنظيمية في نانتشانغ وبكين وشنغهاي ومناطق أخرى بتفتيش منافذ “برغر كينغ”، وفقا لوسائل الإعلام الرسمية.

وتعتبر سلسلة برغر كينغ من أشهر المطاعم حول العالم، وأعلنت منذ فترة قريبة من خلال إعلان تنافسي قصدت فيه “ماكونالدز” أن أطعمتها قابلة للتعفن بعد فترة قصيرة ، بخلاف ماكدونالدز التي تحتوي وجباتها على الكثير من المواد الحافظة مما يجعلها بنفس القوام لفترة طويلة جدا.

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