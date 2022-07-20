البريطاني وايتمان يحقق مفاجأة ويفوز بسباق 1500 متر

حقق البريطاني جيك وايتمان مفاجأة كبرى وفاز بسباق 1500 متر ببطولة العالم لألعاب القوى بعد تفوقه على البطل الأولمبي والمرشح الأبرز ياكوب إنجبريجستن في اللفة الأخيرة، مع إعلان والده جيف عن فوزه لعمله كمذيع للملعب.

وحافظ والده ومدربه جيف على هدوئه وهو يعلن فوز نجله، لكنه ترك مشاعره تطغى عليه عندما أعلن للجماهير “هذا نجلي، وهو بطل العالم”.

واحتفل وايتمان بأول ذهبية لبريطانيا في السباق منذ ستيف كرام في 1983.

وتجاوز وايتمان منافسه النرويجي في المسار المستقيم الأخير من اللفة الأخيرة، وعبر خط النهاية بزمن ثلاث دقائق و29.23 ثانية وهو الأسرع هذا العام، وكان مندهشا من الأمر.

ونال إنجبريجستن الفضية، بينما ذهبت البرونزية إلى الإسباني محمد خاطر.

وقال إنجبريجستن “شعرت أنني بحالة جيدة، لكني ارتكبت بعض الأخطاء ولم أستطع مجاراة (سرعة وايتمان) في آخر 200 متر. أشعر بخيبة أمل، لكني فخور بالحصول على ميدالية وسعيد من أجل جيك”.