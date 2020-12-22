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البريمرليغ مهدد بالإيقاف بسبب سلالة كورونا الجديدة

منذ 11 ساعة
شعار الدوري الإنجليزي

شعار الدوري الإنجليزي

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نقلت صحيفة “تليغراف” البريطانية ، خبراء صحيون أن انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد قد تؤدي إلى تأجيل العديد من مباريات الدوري الإنكليزي.

ونقلت الصحيفة عن الخبراء قولهم بأن هناك تحذيرات من إيقاف “البريميرليغ” وأنشطة رياضية أخرى في فترة عطلة أعياد الميلاد ورأس السنة.

وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن ظهور سلالة جديدة من الفيروس التاجي في مناطق مختلفة من المملكة المتحدة قادرة على نشر العدوى بشكل أكبر من المعتاد ولكن بدون أن تكون أشد وأقوى من السلالات السابقة.

وكان الاتحاد الإنكليزي قد سمح في وقت سابق بحضور عدد محدود جدا من الجماهير لبعض مباريات الدوري بعد اتخاذ إجراءات الوقاية المناسبة.

ويتصدر ليفربول حاليا ترتيب الدوري الإنكليزي برصيد 31 وبفارق 4 نقاط عن صاحب المركز الثاني، ليستر سيتي، ومن المقرر أن تقام الجولة القادمة من المنافسات “البريميرليغ” في الجولة 15 من الدوري الإنجليزي يوم 26 و27 من ديسمبر الحالي، في حال لم يصدر قرار بإيقافها.

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