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البريميرليغ.. ليفربول يواصل انتصاراته ويقترب من عرش مانشستر سيتي

منذ 19 ساعة
ليفربول - تعبيرية

ليفربول - تعبيرية

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نجح فريق ليفربول في استغلال تعثر مانشستر سيتي، ليقترب من عرشه على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لموسم 2021-2022.

وفاز ليفربول على كريستال بالاس بنتيجة 3-1، خلال المباراة التي جمعت بينهما، الأحد، على ملعب سيلهرست بارك، في الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح ليفربول التسجيل في الدقيقة الثامنة، قبل أن يضيف لاعب الوسط الإنجليزي أليكس تشامبرلين الهدف الثاني في الدقيقة 32.

وبعد 10 دقائق من انطلاق الشوط الثاني، نجح أودسون إدوارد في تقليص الفارق لأصحاب الأرض، على أمل إحراز هدف التعادل.

وفي الدقيقة 89 وقبل الأخيرة من عمر المباراة، قضى فابينيو على آمال كريستال بالاس، بعدما سجل هدف ليفربول الثالث من ركلة جزاء.

الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 48 نقطة يحتل بها المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 9 نقاط خلف مانشستر سيتي الذي لعب مباراة أكثر.

واستغل “الريدز” تعثر مانشستر سيتي، السبت، بالتعادل مع ساوثهامبتون بنتيجة 1-1، لأول مرة بعد 12 انتصارا متتاليا.

وفي مباراة أخرى، سيطر التعادل السلبي على مواجهة أرسنال وبيرنلي، الأحد، على ملعب الإمارات، في الجولة الـ23 من “البريميرليج”.

التعادل رفع رصيد أرسنال إلى 36 نقطة، يحتل بها المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق نقطة خلف وست هام (الخامس)، ونقطتين خلف مانشستر يونايتد (الرابع).

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لموسم 2021-2022

مانشستر سيتي – 57 نقطة

ليفربول – 48 نقطة

تشيلسي – 44 نقطة

مانشستر يونايتد – 38 نقطة

وست هام يونايتد – 37 نقطة

أرسنال – 36 نقطة

توتنهام – 36 نقطة

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