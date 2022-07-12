البطل الأولمبي محمد فرح يكشف سراً مثيراً وغريباً عن حياته الشخصية!

كشف البطل الأولمبي الحائز على أربع ميداليات أولمبية محمد فرح عن سر مثير عن حياته شخصية صدم الكثير من محبيه ومتابعيه.

وقال العداء العالمي في وثائقي لهيئة البث البريطانية “بي بي سي” تحت عنوان “مو الحقيقي”: أنه هاجر إلى بريطانيا من جيبوتي خلال صغره تحت اسم طفل آخر، مضيفاً، “في الواقع أنا لست الشخص الذي تعرفونه”.

وأكد أول بريطاني يحظى بأربع ميداليات ذهبية في مضمار سباقات الجري، أن أطفاله ألهموه بأن يواجه ماضيه بصراحة.

وأشار إلى أنه ولد في أرض الصومال، شمالي الصومال، وأن اسمه الحقيقي هو حسين عبدي كاهين، مضيفا “على الرغم مما قلته سابقا، فإن والدي لم يعيشا قط في المملكة المتحدة”.

وقال إنه كان بعمر الرابعة عندما قتل واده في الحرب الأهلية، مضيفا “مزقت عائلتي إربا، انفصلت عن والدتي وجلبتُ إلى المملكة المتحدة بشكل غير شرعي تحت اسم طفل آخر يدعى محمد فرح”.

وفي الوثائقي وصف فرح أنه كان يظن بأنه متجه إلى أوروبا للعيش مع أقاربه، واستذكر المرور عبر نقطة تفتيش للجوازات في بريطانيا باسم محمد بعمر التاسعة بعد أن سافر برفقة امرأة لم يعرفها سابقا.

وأضاف “كانت لدي أرقام للاتصال بأقاربي لكن عندما وصلنا إلى منزلها، أخذتهم السيدة مني ومزقتهم أمامي ورمتهم في سلة المهملات، في تلك اللحظة أدركت أني في ورطة”.

وأخذ الرياضي فريق التصوير في جولة إلى منزل طفولته شرقي العاصمة البريطانية، لندن، ووصف “ذكريات غير عظيمة” حيث لم تتم معاملته كفرد من العائلة.

وفي النهاية، أخبر فرح معلمه، آلان واتكينسون، الحقيقة وانتقل ليعيش مع صديقة والدته التي اعتنت به طوال سبع سنوات.

وتقدم واتكينسون بطلب لحصول فرح على الجنسية البريطانية في عملية وصفها بـ “الطويلة”، وحظي بالجنسية أخيرا عام 2000.