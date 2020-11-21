البطل حبيب نور محمدوف يحسم الجدل … فهل يعود للحلبة للمرة الاخيرة؟

منذ إعلان الداغستاني حبيب نور محمدوف اعتزاله عقب فوزه على جاستن غيثي، أواخر الشهر الماضي، لا يزال يحاول مقربون من محمدوف ثنيه عن الاعتزال بعد تحقيقه سلسلة فوز لا تشوبها خسارة في مسيرته القتالية على مدار سنوات.

ومن جهته يصر حبيب نورمحمدوف بطل الوزن الخفيف في الفنون القتالية المختلطة (UFC) على أن قراره بالاعتزال نهائي؛ بعد تعليقات دانا وايت رئيس UFC حول احتمال عودته.

وقضى نورمحمدوف على منافسه جاستن غيثي وأفقده الوعي بعد خنقه في الجولة الثانية، ليدافع عن لقبه للوزن الخفيف بنجاح، وقال إنه سيعتزل الرياضة بعد قتال عنيف في UFC 254 في أبوظبي .

وانهار البطل القادم من داغستان (32 عاما)، الذي لم يخسر أبدا، وسط الحلبة وبكى عقب فوزه على غيثي، وعندما نهض خلع قفازاته وقال: ”هذه آخر معركة لي في (UFC)“.

وتوفي والده ومدربه عبدالمناف، في يوليو/ تموز الماضي؛ بسبب مشكلات تتعلق بالمعاناة من كوفيد-19، وقال نورمحمدوف إنه تحدث إلى والدته لمدة 3 أيام قبل أن يقرر قبول مواجهة غيثي.

وقال دانا وايت في وقت سابق، إنه واثق من أن حبيب سيعود إلى المثمن، كما قال لـ TMZ Sports: ”إذا اضطررت إلى الرهان – وأنا رجل يراهن – فسأراهن أنه سيعود، لذا، نعم … أعتقد أنه سيفعل ذلك“.

ومع ذلك، فإن بطل الوزن الخفيف، الذي لم يهزم، يعتقد أنه لم يتبق له أحد للقتال، وقال إنه ستكون هناك ”قصة لا تنتهي“ بشأن عودته في بطولة القتال النهائي.

وقال نورمحمدوف لشبكة BT Sport: ”ستكون هناك دائما شائعات حول عودتي؛ لأن دانا وايت أو المروجين الآخرين الذين يمكن أن يحلوا محله في المستقبل سيريدونني دائما للقتال. الأمر كله يتعلق بالمال الوفير والتغطية الإعلامية، لذلك أنا متأكد من أنهم سيواصلون مطاردتي. لقد أنهيت للتو معركة واحدة وسيبدأ المشجعون على الفور في التطلع إلى المعركة التالية“.

وأوضح: ”يريدون دائما استمرار العرض. لكن ليس لدي أي خطط لمواصلة القتال. ماذا لو قاتلت مرة أخرى؟ سيكون لديهم منافس آخر بالنسبة لي. إنهم بارعون جدا في تنشئة الأبطال وبناء النجوم الكبار – إنها مجرد قصة لا تنتهي أبدا“.

وقال حبيب إنه سيكون قادرا على السير على خطى أسطورة الفنون القتالية المختلطة والصديق فيدور إميليانينكو ، لكنه لا يريد الاستمرار في القتال لأسباب مالية فقط.

وقال: ”بالطبع، يمكنني القتال حتى أبلغ من العمر 40 عاما – أو حتى 45 عاما، مثل فيدور. لكن يجب أن يكون لهذا هدف. كان هدفي هو الوصول إلى القمة. لقد فعلت ذلك – لذلك لا أرى أي اهتمام تنافسي بالبقاء في اللعبة. من هناك ليقاتل من أجلي؟ وحتى لو كان هناك واحد، فقد تم إنجاز مهمتي“.

وأضاف: ”بالطبع، أنا في أوج قمتي ولا يزال هناك الكثير من المال الذي يمكنني كسبه. لكن كان لدي هدف مختلف. وبالنسبة للمال، فمن الآن فصاعدا سنكسبه في مكان آخر“.