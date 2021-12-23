البطولة الأقدم في كرة القدم ومهدها بانتظار حدث تاريخي

ستكون مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، البطولة الأقدم في التاريخ، على موعد مع حدث استثنائي، خلال مباراة برمنغهام سيتي وبلايموث أرجيلي في الدور الثالث من المسابقة.

وكشفت صحيفة “صن” البريطانية أنه تم تعيين الحكمة الإنجليزية ريبيكا ويلش لإدارة مباراة برمنغهام سيتي وبلايموث أرجيلي في الدور الثالث من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، التي ستقام يوم 8 يناير 2022.

وستدخل ريبيكا ويلش تاريخ كرة القدم في بلادها من أوسع الأبواب، بعد تعيينها كأول حكمة في تاريخ مباراة بمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي وفقا للصحيفة.

وتعد مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي البطولة الأقدم في لعبة كرة القدم عبر التاريخ، حيث أقيمت النسخة الأولى منها في الموسم (1871-1872) وتوج بها آنذاك فريق واندررز.

وقالت ويلش في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس” البريطانية: “لقد علمت بخبر تعييني لإدارة مباراة في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت الماضي، أنا سعيدة الحظ للغاية للحصول على تلك الفرصة”.

وكشفت عن من يشجعوها لاستكمال عملها في تحكيم مباريات كرة القدم: “أبي هو مشجعي الأكبر، ولكن أمي لا تعرف الكثير عن كرة القدم، لكنها تشعر بالسعادة، هما فخوران بي”.

يذكر أن التحكيم النسائي توغل داخل مباريات كرة القدم العالمية مؤخرا بداية من الحكمة الألمانية بيبيانا شتاينهاوس التي أدارت في الموسم (2017-2018) لقاء في “البوندسليغا” بين هيرتا برلين وفيردر بريمن، بينما أدارت الفرنسية ستيفاني فرابارت لقاء فريقي يوفنتوس ودينامو كييف ضمن دوري أبطال أوروبا يوم 2 ديسمبر 2020.