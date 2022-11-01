البطولة الختامية للسيدات.. خسارة درامية لأنس جابر

استهلت النجمة التونسية أنس جابر مشوارها في البطولة الختامية لموسم التنس بخسارة درامية أمام البيلاروسية أرينا سابالينكا.

وتقام البطولة الختامية لموسم تنس السيدات لعام 2022 في مدينة فورت وورث بولاية تكساس الأمريكية، بمشاركة 8 لاعبات يتم تقسيمهن إلى مجموعتين تتأهل الأولى والثانية من كل منهما للدور الثاني.

وجاءت خسارة أنس جابر، المصنفة الثانية في العالم، بطريقة درامية محزنة، حيث كانت على بعد نقطتين فقط من الفوز عند تقدمها 5-3 في الشوط الفاصل بالمجموعة الثانية، ونقطة بعد تفوقها 5-2 في المجموعة الثالثة.

وبدا أن سبالينكا المصنفة السابعة عالميا في طريقها لخسارة أول مباراة بعدما تأخرت 2-4 في المجموعة الحاسمة، لكنها انتفضت في ساعتين ونصف، وتمكنت من قبل الطاولة على أنس جابر، والفوز عليها بنتيجة 3-6 و7-6 و7-5، لتضيف أول انتصار إلى جعبتها وتؤزم موقف النجمة التونسية التي سيطر الذهول عليها.

يذكر أن البطولة الختامية تشهد مشاركة 8 لاعبات يلعبن في مجموعتين، حيث تضم إحداهما البولندية إيجا شيانتيك المصنفة الأولى عالميا على رأسها بجانب كوكو جوف وكارولين جارسيا وداريا كاساتكينا، بينما تضم مجموعة أنس جابر كلا من سابالينكا وجيسيكا بيجولا وماريا سكاري.