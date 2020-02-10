فنون ومنوعات

البنوك الألمانية تبحث عن حل لجبال النقود المتراكمة لديها !!

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

قالت صحيفة فرنسية، إن البنوك الألمانية تعاني من جبال النقود المتراكمة لديها.

 

وذكرت صحيفة “لي زيكو” أن بيانات البنك المركزي الألماني أظهرت أنها تملك 43.4 مليار يورو (47.6 مليار دولار) نقدا، بحيث لم تعد لديها مساحة كافية لتخزين كل هذه الأموال، ولا بد لها من العثور على خزائن جديدة واستدعاء شركات خارجية.

المزيد من الأخبار

مع بداية 2020.. ما هي الوظائف الأكثر طلباً في الإمارات؟

تعرف عليها.. الأفلام المرشحة لجوائز “أسوأ”…

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا المبلغ قياسي وهو أعلى بثلاثة أضعاف مما كان عليه الأمر في شهر أيار/ مايو 2014، وذلك بسبب وضع البنك المركزي الأوروبي أسعار فائدة سلبية، وهي سياسة أكدتها الهيئة الأوروبية العام الماضي في اقتصادها الذي أضعفته التوترات التجارية.

ونقلت الصحيفة عن وكالة “بلومبرغ” أن عدة مؤسسات مالية طلبت من “برو أوروم” (Pro Aurum) لتجارة المعادن الثمينة في ميونيخ، التكفل بحفظ الأموال الضخمة التي بحوزتها، ولكن “برو أوروم” رفضت الطلب متذرعة بأنها هي الأخرى تعاني من صعوبات في التخزين.

شاهد أيضاً
فنون ومنوعات

“فياغرا نسائية”..قرص وردي ونكهته كالنعناع

فنون ومنوعات

أكبر جبل جليدي في العالم يقترب من مياه المحيط

فنون ومنوعات

“قمر الثلج”.. هذا موعد مشاهدة أضخم أقمار 2020

فنون ومنوعات

ميسي يحافظ على صدارته لقائمة أعلى اللاعبين أجراً