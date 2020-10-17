التحدي سمك وسمان… بيترسن يفوز بجائزة “بوكوس” الذهبية الاوروبية

للمرة الثانية على التوالي فاز الطاهي النرويجي الشيف كريستيان أندريه بيترسن، بجائزة “بوكوس” الذهبية الاوروبية، المخصصة لاختيار أفضل الطباخين.

وحصل طاهيان من الدنمارك والسويد على المركزين الثاني والثالث في المسابقة الأوروبية التي غالباً ما تهيمن عليها الدول الاسكندنافية.

وأقيم الحدث هذه السنة في إستونيا للمرة الأولى، علماً بأن موعده تأخر بسبب جائحة كورونا.

وتُعتَبَر مسابقة “بوكوس دور أوروبا” من أحداث مسابقات الطهي الدولية القليلة التي صمدت هذه السنة رغم الأزمة الصحية، لكنّها أقيمت وسط إجراءات صارمة لتأمين السلامة الصحية.

وأعطي الطهاة المتنافسون 5 ساعات و35 دقيقة بالضبط لإعداد أطباقهم باستخدام سمك السلور الإستوني وطائر السمان، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وسيشارك 10 من الطهاة الـ16 الذين تأهلوا إلى نهائيات المسابقة الأوروبية، في نهائيات مسابقة “بوكوس دور” العالمية التي تعتبر بمثابة “كأس العالم” لفن الطهو، ومن المقرر أن تقام في مدينة ليون الفرنسية في مايو ويونيو 2021.

تجدر الإشارة إلى أن ليون هي مسقط رأس الشيف الفرنسي بول بوكوس، الذي أطلق المسابقة في العام 1987.

وفاز كريستيان أندريه بيترسن بالنسخة الأوروبية من هذه المسابقة في آخر مرة أقيمت فيها العام 2018. أما جائزة “بوكوس دور” العالمية عام 2019 فنالها الدنماركي كينيث توفت هانسن.