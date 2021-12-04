التحقيق مع كريستيانو رونالدو بشأن انتقاله لـ”يوفنتوس”

قد يجد النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، نفسه قريبا أمام المحققين الإيطاليين للاستماع إليه بخصوص الفترة التي قضاها في يوفنتوس، وفق ما نقلت صحيفة إيطالية.

وقالت صحيفة “لا غازيتا ديللو سبورت” الإيطالية إن الاستماع لرونالدو قد يأتي بعد اتهام يوفنتوس بتقديم معلومات كاذبة بشأن انتقاله من أجل الامتثال للوائح المالية للعب النظيف.

وكان رونالدو انضم لليوفي في 2018 قادما من ريال مدريد الإسباني.

وبحسب الصحيفة، هناك اهتمام خاص من الشرطة الإيطالية بصفقة رونالدو، وتعتقد الشرطة أن اللاعب أجل الحصول على راتبه خلال فترة الإغلاق بسبب وباء كورونا، وحصل على “مكافأة” قبل مغادرته باتجاه مانشستر يونايتد.

ويهتم المحققون بقدوم رونالدو إلى تورينو في صيف 2018 مقابل 100 مليون يورو، ثم عودته إلى مانشستر يونايتد الإنكليزي مقابل 15 مليون يورو زائد 8 ملايين يورو بحسب أداء اللاعب.

وتحقق النيابة العامة الإيطالية في احتمال عدم إدراج بعض المدفوعات لرونالدو في أحدث النتائج المالية للنادي.

ويحقق المدعون في تورينو مع يوفنتوس وستة من المديرين الحاليين والسابقين، بينهم الرئيس أندريا أنييلي ونائبه ونجمه السابق بافل نيدفيد والمدير الرياضي السابق فابيو باراتيتشي الذي يعمل حاليا مع توتنهام الإنكليزي، على خلفية مزاعم عن تقديم معلومات خاطئة لمستثمرين وإصدار فواتير لصفقات غير موجودة.

وكان الاتحاد الإيطالي أطلق الشهر الماضي تحقيقه بشأن سلسلة انتقالات مشبوهة، معظمها مرتبط بيوفنتوس، إذ أدّى بعضها إلى تضخيم قيمة بعض اللاعبين، لأسباب متعلقة بالمحاسبة.