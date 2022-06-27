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التحقيق مع محمد رمضان بسبب التهرب الضريبي

منذ 45 دقيقة
آخر تحديث: 27 - يونيو - 2022 4:20 مساءً
محمد رمضان

محمد رمضان

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بعد العديد من البلاغات التي تقدمت ضده من الضرائب العامة، يتم اليوم التحقيق مع محمد رمضان في نيابة التهرب الضريبي بمحكمة القاهرة الجديدة، في التجمع الخامس.

وكانت محكمة جنح التهرب الضريبى المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار معتز صادق، وحضور المستشار أحمد غانم وكيل النائب العام، قد قررت تأجيل محاكمة الفنان أحمد آدم، في اتهامه بالتهرب من دفع 300 ألف جنيه للضرائب، لجلسة 18 يوليو المقبل للتقرير.

وقال المحامي في النقض خالد محمد، إنّ القانون نص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 5000 جنيه، إضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها لكل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.

وأضاف المحامي بالنقض، أنّ المتهرب سيعاقب بأداء غرامة تتراوح بين 200 إلى 2000 جنيه، حال عدم تقديمه الإقرار الضريبي أو تضمين الإقرار بيانات غير صحيحة، موضحا أنّ المحكمة إضافة لأحكام الحبس، تغرّم المتهم نفس القيمة الضريبية التي تهرب منها للضرائب العامة.

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