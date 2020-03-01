التشكيلة المتوقعة لكلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد

يصطدم فريق ريال مدريد بنظيره برشلونة، مساء اليوم الأحد، في كلاسيكو الكرة الأرضية، على ملعب ”سانتياغو برنابيو“، ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين من عمر الدوري الإسباني.

وانفرد برشلونة بصدارة ترتيب الدوري الإسباني الأسبوع الماضي بعد انتصاره الكبير على إيبار 5-0 وسقوط غريمه الريال في فخ الهزيمة خارج أرضه أمام ليفانتي 1-0 ليبتعد البرسا بنقطتين عن الملكي.

ويسعى الريال للفوز في مواجهة الكلاسيكو ليتمكن من مواصلة المنافسة على لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني، الذي يتصدر برشلونه ترتيبه برصيد 55 نقطة، بفارق نقطتين عن الملكي الوصيف.

مباراة اليوم هي المواجهة الرسمية رقم 244 بين ريال مدريد وبرشلونة في جميع المسابقات المختلفة سواء القارية في دوري أبطال أوروبا أو ضمن المنافسات المحلية الإسبانية.

ريال مدريد حقق الفوز في 95 لقاء مقابل 96 فوزا لصالح برشلونة وانتهت 52 مباراة بينهما بالتعادل.

أما في الدوري الإسباني ولقاء اليوم، فقد تواجه الفريقان في الليغا 179 مرة، بـ72 انتصارا لكل منهما وانتهت 35 مباراة بينهما بالتعادل.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة:

تنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة beIN SPORTS HD3، بتعليق حفيظ دراجي.

التشكيل المتوقع لريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: رافايل فاران – سيرجيو راموس – داني كارفاخال – وفيرلاند ميندي.

خط الوسط: توني كروس – كارلوس كاسيميرو – وفيديريكو فالفيردي.

خط الهجوم: كريم بنزيما – إيسكو – وفينيسيوس جونيور.

التشكيل المتوقع لبرشلونة:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: جونيور فيربو، أومتيتي، بيكيه، وسيميدو.

خط الوسط: أرثر ميلو، بوسكيتس، فيدال، ودي يونغ.

خط الهجوم: غريزمان، وميسي.