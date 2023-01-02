التشيكية نوسكوفا تصعق كاساتكينا في بطولة أديليد

حققت التشيكية ليندا نوسكوفا فوزها الأول على لاعبة ضمن أول عشر مصنفات في العالم، الاثنين، حيث تفوقت 6-3 و6-7 و6-3 على داريا كاساتكينا المصنفة الثامنة عالميا في الدور الأول لبطولة أديليد للتنس للسيدات اليوم الاثنين.

وقدمت نوسكوفا المصنفة 102 عالميا، والتي فازت في التصفيات على آنا كالينسكايا وأنستاسيا بوتابوفا، عرضا قويا وكانت قريبة من حسم الانتصار بمجموعتين متتاليتين أمام كاساتكينا المصنفة الثالثة.

وامتلكت نوسكوفا ضربات الإرسال خلال التقدم 6-5 في المجموعة الثانية، لكن اللاعبة الروسية انتفضت وتعادلت، وقبل أن تفوز اللاعبة التشيكية البالغ عمرها 18 عاما بالمجموعة الثالثة.

وقالت نوسكوفا “أنا متفاجئة (بالفوز)، حيث أني لم ألعب بشكل رائع اليوم، وأتطلع إلى المباراة المقبلة لأن الأجواء مذهلة”.

وتفوقت فيرونيكا كودرميتوفا بسهولة على الأمريكية أماندا أنيسيموفا حيث فازت المصنفة الرابعة 6-3 و6-صفر لتتأهل لمواجهة بيانكا أندريسكو بطلة أمريكا المفتوحة سابقا.

وفازت إيلينا ريباكينا بطلة ويمبلدون على الأمريكية دانييلي كولينز المصنفة الخامسة بنتيجة 5-7 و6-2 و6-3، لتذيق الهزيمة للاعبة التي بلغت نهائي أستراليا المفتوحة في 2022.

فوز فرنانديز في أوكلاند

ضمن الاستعدادات أيضا للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة، استهلت ليلى فرنانديز المصنفة الثالثة مشوارها في بطولة أوكلاند بالفوز 6-1 و6-1 على بريندا فروهفيرتوفا.

وتقام بطولة أوكلاند لأول مرة بعد إلغاء النسختين السباقتين بسبب القيود المتعلقة بكوفيد-19.

وستلعب فرنانديز (20 عاما) في المباراة المقبلة مع يوليا جرابر التي فازت 5-7 و6-1 و6-2 على تيريزا مارتينكوفا.

وبدأت فينوس وليامز، التي نالت بطاقة دعوة للمشاركة في أستراليا المفتوحة بعد حوالي أسبوعين، استعداداتها للمسابقة بالفوز 7-6 و6-2 على مواطنتها الأمريكية كاتي فولينتس بعد توقف قصير بسبب الأمطار.

وهذا أول فوز للاعبة المخضرمة البالغ عمرها 42 عاما منذ ويمبلدون 2021، وستلعب في الدور المقبل مع الصينية تشو لين.